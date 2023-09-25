Так польский президент в очередной раз прокомментировал заявление польского премьер-министра. Следует заметить, что Матеуш Моравецкий заявил, что по состоянию на сентябрь 2023 года Польша перестала поставлять оружие Украине.

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Какое условие передачи оружия Украине

После выступления в Совбезе ООН Анджей Дуда в интервью назвал условие поставки оружия Украине. Он еще раз сказал, что слова главы правительства Моравецкого "он иначе трактовал". В частности, говорится о замене оружия в Польше.

Когда старое оборудование заменяют современным, я без проблем отправляю его украинцам. Не стоит делать слишком далеко идущие выводы. Мы должны контролировать свои эмоции, потому что помним, кто больше выиграет, если Польша и Украина разойдутся. Последствия могут быть трагическими,

– заявил польский президент.

Дуда добавил, что "не может быть и речи" о передаче Украине какой-либо новой техники, которую Польша сейчас закупает, такой как артиллерийские гаубицы К2 или танки К9.

"Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг отдать их", – заявил президент Польши.

Что этому предшествовало