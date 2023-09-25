Так польский президент в очередной раз прокомментировал заявление польского премьер-министра. Следует заметить, что Матеуш Моравецкий заявил, что по состоянию на сентябрь 2023 года Польша перестала поставлять оружие Украине.
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Какое условие передачи оружия Украине
После выступления в Совбезе ООН Анджей Дуда в интервью назвал условие поставки оружия Украине. Он еще раз сказал, что слова главы правительства Моравецкого "он иначе трактовал". В частности, говорится о замене оружия в Польше.
Когда старое оборудование заменяют современным, я без проблем отправляю его украинцам. Не стоит делать слишком далеко идущие выводы. Мы должны контролировать свои эмоции, потому что помним, кто больше выиграет, если Польша и Украина разойдутся. Последствия могут быть трагическими,
– заявил польский президент.
Дуда добавил, что "не может быть и речи" о передаче Украине какой-либо новой техники, которую Польша сейчас закупает, такой как артиллерийские гаубицы К2 или танки К9.
"Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг отдать их", – заявил президент Польши.
Что этому предшествовало
- 20 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что на сентябрь 2023 года Польша перестала поставлять вооружение Украине. Политик сказал: "Украина защищается от жестокого нападения России, и я понимаю эту ситуацию, но мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы вооружаем Польшу".
- Впоследствии президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера неправильно поняли. Мол, Моравецкий подразумевал, что Польша не будет передавать Украине новое оружие, которое сейчас закупает в рамках модернизации польской армии. Тем не менее, условия подписанных контрактов Варшава выполняет. В частности, по доставке гаубиц Krab.
- В польском правительстве на фоне этих заявлений заверили, что Варшава продолжает реализовывать наибольший контракт о передаче оружия Украине. Речь идет о поставках гаубиц Krab. Также в Польше продолжает действовать "хаб международной помощи". Подробнее об этом читайте по ссылке.