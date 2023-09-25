Так польський президент вкотре прокоментував заяву польського прем'єр-міністра. Варто зауважити, що Матеуш Моравецький заявив, що станом на вересень 2023 року Польща припинила постачати зброю Україні.

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Яка умова передачі зброї Україні

Після виступу у Радбезі ООН Анджей Дуда в інтерв'ю назвав умову постачання зброї Україні. Він вкотре сказав, що слова глави уряду Моравецького "він інакше трактував". Зокрема, мовиться про заміну зброї у Польщі.

Коли старе обладнання замінюють на сучасне, я без проблем відправляю його українцям. Не варто робити надто далекосяжні висновки. Ми повинні контролювати свої емоції, бо пам'ятаємо, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними,

– заявив польський президент.

Дуда додав, що "не може бути й мови" про передачу Україні будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9.

"Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх", – заявив президент Польщі.

Що цьому передувало