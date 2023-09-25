Польські ЗМІ почали масово ширити дезінформацію про "дивні умови" для вступу України в ЄС, які їй начебто висунули союзники. МЗС не залишило цю подію поза уваги.

Дивіться також Президент Польщі назвав умову постачання зброї Україні

"Повалення влади в обмін на членство"

Польські ЗМІ гудуть про "зраду". Все почалося з коментарів кореспондентки польського телебачення ТVP в Брюсселі. Журналістка заявила, що Німеччина та Франція нібито пообіцяли Україні швидкий вступ до ЄС. Для цього вони начебто висунули їй вимогу – повалити нинішній уряд Польщі.

У МЗС заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. По-перше, жодних подібних пропозицій від союзників Україна не отримувала. По-друге, втручатися у внутрішні справи Польщі ніколи не планувала.

Ба більше, Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО,

– наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він також подякував польським громадянам, які виявляють солідарність із українцями. Так, Ніколенко згадав про нагородження українськими державними відзнаками поляків: журналістки Б’янки Залевської та медика-волонтера Даміана Дуди.

Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам,

– йдеться у заяві МЗС.

Напруження в українсько-польських відносинах: останні новини