Министр иностранных дел призвал не верить фейкам, которые пытается распространять российская пропаганда. Об этом он сообщил во время брифинга 26 августа.
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По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту российских самолетов были граждане Украины,
– сказал глава МИД.
Дмитрий Кулеба отметил, что "тот факт, что эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, контролируемый войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов", свидетельствует о двух вещах:
- во-первых, о тесной связи между Россией и движением "Талибан", которое официально запрещено на территории РФ;
- во-вторых – о том, что возможность, чтобы на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане очень низкая, потому что на базе Баграм и в ее окрестностях не было украинцев, по крайней мере тех, о которых было известно дипломатам.
Информацию из России нужно тщательно проверять
Министр иностранных дел призвал очень осторожно относиться к любой информации, которую распространяет Россия.
"Россияне уже вбрасывали фейк в украинское пространство о том, как Украина бросила 12 граждан на военной базе возле Кабула. Потом новый фейк о еще каких-то двух украинских якобы военных, которые где-то сидят там под скалой и рассказывают, как их все бросили", – продолжил он.
Сейчас они бросили историю о том, как они героически спасли граждан Украины. Любая информация, поступающая из России, нуждается в тщательной проверке,
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.
"Очень обидно видеть, что после более 7 лет российской дезинформации многие украинские граждане, ведутся на эти вещи. И сразу пишут сообщения в фейсбуке об очередной измене", – добавил глава МИД.
В заключение дипломат отметил, что "за последние недели Украина неоднократно доказала, что умеет защищать своих граждан и никого не бросает на произвол судьбы".
Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно
- Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать только 8 украинцев, и одновременно 72 иностранца.
- Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них 31 гражданин Украины.
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