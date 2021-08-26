Министр иностранных дел призвал не верить фейкам, которые пытается распространять российская пропаганда. Об этом он сообщил во время брифинга 26 августа.

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По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту российских самолетов были граждане Украины,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что "тот факт, что эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, контролируемый войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов", свидетельствует о двух вещах:

во-первых, о тесной связи между Россией и движением "Талибан", которое официально запрещено на территории РФ;

во-вторых – о том, что возможность, чтобы на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане очень низкая, потому что на базе Баграм и в ее окрестностях не было украинцев, по крайней мере тех, о которых было известно дипломатам.

Информацию из России нужно тщательно проверять

Министр иностранных дел призвал очень осторожно относиться к любой информации, которую распространяет Россия.

"Россияне уже вбрасывали фейк в украинское пространство о том, как Украина бросила 12 граждан на военной базе возле Кабула. Потом новый фейк о еще каких-то двух украинских якобы военных, которые где-то сидят там под скалой и рассказывают, как их все бросили", – продолжил он.

Сейчас они бросили историю о том, как они героически спасли граждан Украины. Любая информация, поступающая из России, нуждается в тщательной проверке,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

"Очень обидно видеть, что после более 7 лет российской дезинформации многие украинские граждане, ведутся на эти вещи. И сразу пишут сообщения в фейсбуке об очередной измене", – добавил глава МИД.

В заключение дипломат отметил, что "за последние недели Украина неоднократно доказала, что умеет защищать своих граждан и никого не бросает на произвол судьбы".

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба назвал организацию эвакуации людей из Афганистана самой сложной операцией, с которой когда-либо приходилось сталкиваться. Все потому, что уровень вызовов и динамика в аэропорту захваченного Кабула зашкаливали.

Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно

Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать только 8 украинцев, и одновременно 72 иностранца.

Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них 31 гражданин Украины.

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