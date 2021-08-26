Міністр закордонних справ закликав не вірити фейкам, які намагається поширювати російська пропаганда. Про це він повідомив під час брифінгу 26 серпня.
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Станом на зараз у нас відсутня інформація про те, що на борту російських літаків були громадяни України,
– сказав глава МЗС.
Дмитро Кулеба зазначив, що "той факт, що ці літаки летіли не в аеропорт Кабула, контрольований військами коаліції, а в аеропорт Баграма, що перебуває під контролем талібів", свідчить про дві речі:
- по-перше, про тісний зв'язок між Росією та рухом "Талібан", який офіційно заборонений на території РФ;
- по-друге – про те, що можливість, щоб на цих евакуаційних літаках були українські громадяни дуже низька, тому що на базі Баграм і в її околицях не було українців, принаймні тих, про яких було відомо дипломатам.
Інформацію з Росії потрібно ретельно перевіряти
Міністр закордонних справ закликав дуже обережно ставитися до будь-якої інформації, що поширює Росія.
"Росіяни вже вкидали фейк в український простір про те, як Україна кинула 12 громадян на військовій базі біля Кабула. Потім новий фейк про ще якихось двох українських начебто військових, які десь сидять там під скелею і розповідають, як їх усі кинули", – продовжив він.
Зараз вони вкинули історію про те, як вони героїчно врятували громадян України. Будь-яка інформація, яка надходить з Росії, потребує ретельної перевірки,
– наголосив Дмитро Кулеба.
"Дуже прикро бачити, що після понад 7 років російської дезінформації багато українських громадян, ведуться на ці речі. І одразу пишуть дописи у фейсбуці про чергову зраду", – додав глава МЗС.
Насамкінець дипломат зауважив, що "за останні тижні Україна неодноразово довела, що вміє захищати своїх громадян і нікого не кидає напризволяще".
Евакуація українців з Афганістану: що відомо
- Вперше український літак прибув в Афганістан в ніч проти 16 серпня. Тоді з країни вдалося евакуювати лише 8 українців, водночас 72 іноземців.
- Другий евакуаційний борт доправив людей з Кабула до Києва 22 серпня. На борту літака перебували 83 людини, з них – 31 громадянин України.
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