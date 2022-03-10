Фейки России о "химическом оружии" могут указывать на еще одну ужасную спецоперацию, – Кулеба

Россия активно продвигает в медиапространстве фейки о "химическом оружии" в Украине. Это действительно беспокоит, ведь может указывать на планирование в Кремле еще одной ужасной спецоперации.

Об этом написал в твиттере глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Как он отметил: "Этот твит для протокола". Чтобы все знали и понимали, что происходит.

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Россия продолжает производить фейки, и это опасно

"Маниакальная одержимость, с которой разные российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или опасности в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность", – признался глава украинского МИД.

И действительно может указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под фальшивым флагом. Это твит для протокола,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, уже несколько дней из Кремля раздаются абсолютно безумные сообщения, будто в Украине есть какие-то лаборатории, в которых украинцы и американцы разрабатывали биологическое или химическое оружие. Что, конечно, не имеет ничего общего с реальностью.

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