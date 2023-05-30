Часть Херсонщины до сих пор остается оккупированной, там россияне пытаются давить на сознание людей, запугивать и периодически производят ИПСО. Об этом 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Больше всего оккупанты грезят повторным присоединением Херсона, из которого позорно бежали.

Государственный предатель и коллаборант, бывший глава оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо сейчас расходится с заявлениями, что россияне вскоре "опять присоединят" областной центр Херсон. Мол, снова "освободят" город, но не уточняют, что за этим следует полное разрушение по русской варварской традиции.

Владимир Сальдо был мэром Херсона три каденции подряд, с 2022 по 2012 год. Входил в пророссийскую партию ОПЗЖ. Содействовал оккупационным властям во время захвата Херсонской области. В 2022 году получил российское гражданство от временных оккупационных властей Херсона. Он был инициатором вывоза животных из Херсонского зоопарка на территорию оккупированного Крыма. С 2022 находится под санкциями Евросоюза, США и других стран.

Связь с Украиной строго наказывается

Как сообщил Хлань, люди на временно оккупированной части Левобережья благодаря интернет-сети могут узнавать правдивые новости из украинских источников. Херсонцы используют VPN-сервисы и приобщаются к украинскому информационному пространству.

С оккупированной частью региона есть связь, однако она возможна либо через российские мобильные номера, ведь украинские операторы там не работают, либо через интернет-связь.

Люди в ожидании освобождения, люди живут этой надеждой, хотя с каждым днем находиться там становится все труднее и труднее. Хотя вера в освобождение, вера в наши Вооруженные Силы достаточно крепка и продолжает крепнуть,

– заметил депутат Херсонского облсовета.

На оккупированных территориях украинцы после связи всегда удаляют сообщения, звонки.

Оккупанты постоянно давят, периодически проводят обыски, особенно на своих так называемых блокпостах, в том числе и мобильных. Их разворачивают в разных местах, иногда перекрывая некоторые населенные пункты и проверяют абсолютно все. Особенно подробно проверяется, куда люди звонят, с кем связываются, какие интернет-ресурсы просматривают. Ведь за связь с украинской территорией местных могут задерживать и отправлять в застенки.

Хлань рассказал о ситуации на оккупированной части Херсона: смотреть видео

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