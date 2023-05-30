Россияне совершили 50 обстрелов в сутки по правобережной части Херсонщины. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Россияне терроризируют Херсонщину

Сергей Хлань сообщил, что в Херсонской области каждый час раздаются взрывы. Следовательно, ежедневно россияне используют более 300 снарядов для террора области. Местные жители научились отличать взрывы и даже могут отметить, с какой стороны вероятный "прилет".

Оккупанты бьют по жилым домам, критической инфраструктуре, стараются постоянно целиться в энергетическую инфраструктуру, по медицинским учреждениям,

– подчеркнул он.

По его словам, россияне чаще всего используют артиллерию и системы залпового огня. Зафиксировано уменьшение количества обстрелов из минометов по областному центру.

Херсон изуродован

Депутат Херсонского областного совета пояснил, что россияне начали применять дроны со взрывчаткой для ударов по Херсонской области и населенным пунктам, которые находятся на побережье Днепра. Таким образом оккупанты буквально "охотятся на экипажи ГСЧС и полиции". В частности, больше всего от таких действий врага страдают Берислав и Бериславский район.

"Оккупанты бьют управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Белозерской общины", – добавил он.

Также враг использует системы залпового огня "Град" для обстрелов жилых секторов. Из-за этого город разрушен и изуродован. Впрочем, работники коммунальных служб и энергетики самоотверженно делают свое дело, чтобы как можно скорее каждый раз возвращать город к жизни.