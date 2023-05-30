Росіяни здійснили 50 обстрілів за добу по правобережній частині Херсонщини. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Росіяни тероризують Херсонщину

Сергій Хлань повідомив, що на Херсонщині щогодини лунають вибухи. Відтак щоденно росіяни використовують понад 300 снарядів для терору області. Місцеві жителі навчилися відрізняти вибухи та навіть можуть вирізнити, з якого боку ймовірний "прильот".

Окупанти б’ють по житлових будинках, критичній інфраструктурі, намагаються постійно цілитися в енергетичну інфраструктуру, по медичних закладах,

– наголосив він.

За його словами, наразі росіяни найчастіше використовують артилерію та системи залпового вогню. Натомість зафіксовано зменшення кількості обстрілів із мінометів по обласному центру.

Херсон понівечений

Депутат Херсонської обласної ради пояснив, що росіяни почали застосовувати дрони із вибухівкою для ударів по Херсонській області та населених пунктах, які знаходяться на узбережжі Дніпра. У такий спосіб окупанти буквально "полюють на екіпажі ДСНС та поліції". Зокрема, найбільше від таких дій ворога страждає Берислав і Бериславський район.

"Окупанти б’ють керованими авіабомбами по населених пунктах Білозерської громади", – додав він.

Також ворог використовує системи залпового вогню "Град" для обстрілу житлових секторів. Через це місто є зруйнованим та понівеченим. Втім, працівники комунальних служб та енергетики самовіддано роблять свою справу, щоб якомога швидше щоразу повертати місто до життя.