Ворог у Херсонській області все ж продовжує здійснювати артилерійські обстріли, втім ЗСУ перешкоджає окупантам досягати цілей. Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Ліквідація росіян триває

Наталія Гуменюк повідомила, що за минулу добу вдалося знищити 2 великкаліберні гармати, 9 одиниць бронетанкової техніки, з якої ворог веде обстріли. Окрім цього, українським захисникам вдалося ліквідувати два човни із окупантами, які намагалися маневрувати між островами Лівого берега.

Ми намагаємося цей недофлот направити за напрямком російського воєнного корабля,

– додала вона.

Втім, за її словами, наразі фіксується значно менше човнів, які росіяни використовуються для робіт на островах. Ймовірно, що всі завдання там окупанти вже завершили, тож періодично здійснюють лише поодинокі "вилазки".

"Ми намагаємося тримати вогневий контроль так, щоб вони не могли доставити туди ані продовольство, ані снаряди, ані нових людей", – зауважила Гуменюк.

За її словами, в росіян зараз вже немає ані часу, ані мотивації переобладнувати цивільні човні, які вони відібрали у місцевих жителів.

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На дні будуть всі

Росіяни намагаються робити відчайдушні спроби та випробувати долю.

"Вони просто під виглядом так званих озброєних рибалок намагаються маневрувати", – зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Протягом останніх тижнів українська сторона дуже рідко фіксує подібне пересування окупантів. До того ж самі росіяни розуміють, що їм просуватися у бік островів доволі небезпечно.

Якщо вже спіймали ми вже на цих човнах, то вже і не на гарячому, а на холодному десь ближче до дна!

– пояснила вона.

Такий результат – заслуга щільного вогневого удару ЗСУ у цій ділянці.

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