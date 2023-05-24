Водночас росіяни б’ють керованими авіаційними бомбами по житлових будинках на правобережжі Херсонщини. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Окупанти прикриваються цивільними

Збройні Сили щодня відпрацьовують по позиціях росіян, військових складах та центрах прийняття рішень на лівобережній частині Херсонської області.

Соболевський зазначив, що завдяки діям українських бійців на звільненій території Херсонщини значно зменшилась кількість обстрілів, руйнувань і жертв.

На мій погляд, українські військові працюють дуже ефективно. Проте ЗСУ обмежені у своїх діях, адже росіяни використовують людей на окупованих територіях, як живий щит,

– сказав заступник голови Херсонської обласної ради.

Російська армія часто розміщує свої позиції, з яких завдає ударів, у житлових забудовах на лівобережжі Херсонщини. Ворог розуміє, що у такому разі відповіді не буде, адже там люди.

"Ми за наших людей насамперед воюємо, за їх звільнення, а не за території", – наголосив Соболевський.

Збройні Сили не працюють, коли є ризик, що під удар потраплять цивільні.

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Б’ють по житлових будинках

Російська авіація боїться нашу ППО, тому окупанти намагаються не заходити у зону її дії та скидають бомби з великої дистанції.

Російські КАБи відносно керовані, адже іноді падають у полях і не заподіюють шкоди. Також були випадки, коли бомби не вибухали. Вони падали, але детонатори не спрацювали.

"Це потужна зброя і вона небезпечна. КАБи, які падають у житлових забудовах, завдають значних руйнувань і якщо поруч є люди, то це завжди має трагічні наслідки", – розповів заступник голови Херсонської обласної ради.

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