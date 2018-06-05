Фейки Кремля: Bellingcat опровергла очередную дезинформацию
Исследовательская группа Bellingcat снова поймала россиян на лжи о катастрофе самолета рейса МН17.
Об этом сообщил основатель этой организации Элиот Хиггинс в Twitter.
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Заявления российского Министерства обороны, что "Бук" не мог сбить Малазийский боинг ракетой, которой 32 года, так как якобы, их утилизируют на 25-м году – опровергла Исследовательская команда Bellingcat.
Элиот Хиггинс выяснил, что российский концерн "Алмаз-Антей" в 2015 году моделировал катастрофу MH17 с помощью ракет для "Бука", изготовленных в 1987 году, то есть ей уже было 28 лет. А по логике россиян, ее уже три года, как должны были утилизировать.
За все время, что ведется расследование катастрофы, Кремль обнародовал большое количество фейков и ложных версий произошедшего в попытке переложить ответственность за трагедию самолета рейса МН17 на украинскую сторону.
Напомним, 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июля 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.