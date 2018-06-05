Фейки Кремля: Bellingcat опровергла очередную дезинформацию

Исследовательская группа Bellingcat снова поймала россиян на лжи о катастрофе самолета рейса МН17.

Об этом сообщил основатель этой организации Элиот Хиггинс в Twitter.

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Заявления российского Министерства обороны, что "Бук" не мог сбить Малазийский боинг ракетой, которой 32 года, так как якобы, их утилизируют на 25-м году – опровергла Исследовательская команда Bellingcat.

Элиот Хиггинс выяснил, что российский концерн "Алмаз-Антей" в 2015 году моделировал катастрофу MH17 с помощью ракет для "Бука", изготовленных в 1987 году, то есть ей уже было 28 лет. А по логике россиян, ее уже три года, как должны были утилизировать.

Remember how Russia claims they get rid of Buk missiles more than 25 years old? Well Almaz Antey used one from 1988 in their #MH17 test in 2015. 2015-1988 = 27, so according to the Russians this missile should have already been scrapped.

h/t @CITeam_en https://t.co/2IiGl6Bztv pic.twitter.com/aX46145R4J — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 5 червня 2018 р.

За все время, что ведется расследование катастрофы, Кремль обнародовал большое количество фейков и ложных версий произошедшего в попытке переложить ответственность за трагедию самолета рейса МН17 на украинскую сторону.

Напомним, 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июля 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.