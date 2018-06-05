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Фейки Кремля: Bellingcat опровергла очередную дезинформацию

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Фейки Кремля: Bellingcat опроверг очередную дезинформацию
Фейки Кремля: Bellingcat опроверг очередную дезинформацию / ТСН

Исследовательская группа Bellingcat снова поймала россиян на лжи о катастрофе самолета рейса МН17.

Об этом сообщил основатель этой организации Элиот Хиггинс в Twitter.

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Заявления российского Министерства обороны, что "Бук" не мог сбить Малазийский боинг ракетой, которой 32 года, так как якобы, их утилизируют на 25-м году – опровергла Исследовательская команда Bellingcat.

Элиот Хиггинс выяснил, что российский концерн "Алмаз-Антей" в 2015 году моделировал катастрофу MH17 с помощью ракет для "Бука", изготовленных в 1987 году, то есть ей уже было 28 лет. А по логике россиян, ее уже три года, как должны были утилизировать.

За все время, что ведется расследование катастрофы, Кремль обнародовал большое количество фейков и ложных версий произошедшего в попытке переложить ответственность за трагедию самолета рейса МН17 на украинскую сторону.

Напомним, 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июля 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.

Теги: Новости России Расследования Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
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