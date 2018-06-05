Фейки Кремля: Bellingcat спростувала чергову дезінформацію

Дослідницька група Bellingcat знову упіймала росіян на брехні щодо катастрофи літака рейсу МН17.

Про це повідомив засновник цієї організації Еліот Хіггінс у Twitter.

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Заяви російського Міністерства оборони, що "Бук" не міг збити Малазійський боїнг ракетою, якій 32 роки, бо мовляв, їх утилізують на 25-му році – спростувала Дослідницька команда Bellingcat.

Еліот Хіггінс з'ясував, що російський концерн "Алмаз-Антей" в 2015 році моделював катастрофу MH17 за допомогою ракет для "Бука", виготовлених в 1987 році, тобто їй вже було 28 років. А за логікою росіян, її вже три роки, як мали б утилізувати.

Remember how Russia claims they get rid of Buk missiles more than 25 years old? Well Almaz Antey used one from 1988 in their #MH17 test in 2015. 2015-1988 = 27, so according to the Russians this missile should have already been scrapped.

h/t @CITeam_en https://t.co/2IiGl6Bztv pic.twitter.com/aX46145R4J — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 5 червня 2018 р.

За весь час, що ведеться розслідування катастрофи, Кремль оприлюднив чималу кількість фейків і неправдивих версій події у спробі перекласти відповідальність за трагедію літака рейсу МН17 на українську сторону.

Нагадаємо, 24 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії.