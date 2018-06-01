Парламент Нідерландів не зміг офіційно визнати Росію винною у збитті "Боїнга 777"

Палата представників парламенту Нідерландів одноголосно підтримала рішення Нідерландів та Австралії щодо визнання Росією відповідальною за збиття літака "Боїнг 777" влітку 2014 у небі над Донбасом. Проте документально цього рішення поки не зафіксували.

Як повідомляє нідерландське видання NOS.nl, це з’ясувалося під час дебатів, які відбулись у четвер за участі міністра закордонних справ Стефа Блока.

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Під час дебатів про "правильне, логічне та сміливе" рішення уряду покласти відповідальність за катастрофу MH17 на Росію заявили, як представники коаліційних, так і опозиційних сил.

Позицію парламентарів підтримав навіть лідер партії "Форум за демократію", яка переважно завжди ставала на бік Росії під час голосування за важливі питання у нідерландському парламенті.

Щоправда, попри переважну одностайність під час виступів парламенту Нідерландів не вдалося зафіксувати єдину позицію документально, оскільки від цього відмовилися "Форум за демократію" та ультраправа політсила "Партія свободи" (PVV).

Раніше представники опозиційних партій заявили, що хочуть також проведення розслідування щодо ролі України у катастрофі MH17.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що на сьогодні немає достатніх доказів відповідальності України і закликав дочекатися подальших висновків Спільної слідчої групи, проте він додав, що "не відкидає відповідальності України" в майбутньому.

До слова, напередодні міністр транспорту Малайзії заявив, що не бачить "переконливих доказів причетності Росії до збиття MH17".

24 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг 777", який здійснював рейс з Амстердама до малазыйського Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.