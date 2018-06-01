Парламент Нидерландов не смог официально признать Россию виновной в сбитии "Боинга 777"

Палата представителей парламента Нидерландов единогласно поддержала решение Нидерландов и Австралии относительно признания Россией ответственной за сбивание самолета "Боинг 777" летом 2014 года в небе над Донбассом. Однако документально этого решения пока не зафиксировали.

Как сообщает нидерландское издание NOS.nl это выяснилось во время дебатов, которые состоялись в четверг при участии министра иностранных дел Стефа Блока.

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Во время дебатов о "правильном, логичном и смелом" решении правительства возложить ответственность за катастрофу MH17 на Россию заявили как представители коалиционных, так и оппозиционных сил.

Позицию парламентариев поддержал даже лидер партии "Форум за демократию", которая в основном всегда становилась на сторону России во время голосования за важные вопросы в нидерландском парламенте.

Правда, несмотря на подавляющее единодушие во время выступлений парламента Нидерландов не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и ультраправая партия "Партия свободы" (PVV).

Ранее представители оппозиционных партий заявили, что хотят также проведения расследования относительно роли Украины в катастрофе MH17.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на сегодня нет достаточных доказательств ответственности Украины и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы, однако он добавил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем.

К слову, накануне министр транспорта Малайзии заявил, что не видит "убедительных доказательств причастности России в сбитии MH17".

24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг 777", который совершал рейс из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.