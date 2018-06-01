Переконливих доказів причетності Росії до збиття MH17 немає, – міністр транспорту Малайзії

Міністр транспорту Малайзії Ентоні Лок не вважає висновки міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), яка займається розслідуванням катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року, переконливими, аби звинуватити Росію у збитті авіасудна.

Про це чиновник заявив в інтерв'ю Channel News Asia.

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Міжнародна слідча група JIT не надала переконливих доказів, що вказують на Росію (щодо збиття "Боїнга 777" – "24"),

– висловився чиновник.

Він додав, що у питанні про те, хто відповідальний за катастрофу, не можна точно вказати на РФ. Водночас Лок наголосив на необхідності "брати до уваги дипломатичні відносини", зазначивши, що "подальші дії його країни будуть ґрунтуватися на переконливих доказах", йдеться у статті.

Натомість Австралія та Нідерланди вже повідомили Росію про свій намір залучити її до відповідальності за крах пасажирського літака в рамках міжнародного права. Москва в свою чергу відповіла відмовою на заклик Нідерландів визнати відповідальність за авіакатастрофу під час засідання Ради Безпеки ООН, зауважує видання.

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Нагадаємо, представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг 777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.