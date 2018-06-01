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Убедительных доказательств причастности России к сбитию MH17 нет, – министр транспорта Малайзии

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Малазийский министр транспорта снимает ответственность с России за катастрофу МН17
Малазийский министр транспорта снимает ответственность с России за катастрофу МН17 / Фото из открытых источников

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок не считает выводы международной Совместной следственной группы (JIT), которая занимается расследованием катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, убедительными, чтобы обвинить Россию в сбитии авиасудна.

Об этом чиновник заявил в интервью Channel News Asia.

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Международная следственная группа JIT не предоставила убедительных доказательств, указывающих на Россию (относительно сбития "Боинга 777" – "24"),
– высказался чиновник.

Он добавил, что в вопросе о том, кто ответственен за катастрофу, нельзя точно указать на РФ. В то же время Лок подчеркнул необходимость "принимать во внимание дипломатические отношения", отметив, что "дальнейшие действия его страны будут основываться на убедительных доказательствах", говорится в статье.

Между тем Австралия и Нидерланды уже уведомили Россию о своем намерении привлечь ее к ответственности за крушение пассажирского самолета в рамках международного права. Москва в свою очередь ответила отказом на призыв Нидерландов признать ответственность за авиакатастрофу во время заседания Совета Безопасности ООН, отмечает издание.

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Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг 777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.

Теги: Новости политики Новости России Расследования Жертвы авиация Малайзия Катастрофа Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
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