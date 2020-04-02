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      Фейки о коронавирусе: сказки Кремля и "война" против ЕС

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      РФ атакує світ дезінформацією / 24 канал

      Российская "фабрика лжи" выпустила в свет более 150 примеров дезинформации относительно коронавируса. Но народ обманывает не только Кремль. Кто и зачем использует пандемию COVID-19 в политических целях? Об этом читайте в статье на сайте 24 канала.

      Пока в мире борются с ужасной пандемией COVID-19, некоторые страны занимаются политикой откровенной дезинформации. Главным источником лжи, как это ни странно, является Кремль.

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      Мы уже знаем, что в России трудно найти правду. Удивительно, как эта страна использует любой повод, чтобы направить свою машину пропаганды против цивилизованного мира.

      Пропагандисты Владимира Путина, с экранов подконтрольных власти телеканалов, пудрят мозги зрителям уже и о коронавирусе. Один из главных тезисов Киселева и Ко – из-за пандемии разваливается Европейский Союз, а единственная страна, которая противостоит болезни, это Россия. Кроме того, страна-агрессор ведет пропаганду не только на собственной территории.

      Какие существуют фейки о коронавирусе?

      Руководство СССР всегда мечтало о распаде Соединенных Штатов, однако случилось наоборот. Россия, как последователь коммунистического государства, продолжает "втирать" своим гражданам о том, что США и ЕС – зло, а их упадок неизбежен. В этот список теперь попала и Украина.

      Российские прокремлевские источники, в частности, распространяли утверждения, что Европейский Союз не может справиться с пандемией и "вот-вот развалится", а также что "ЕС эгоистичный и изменяет собственным ценностям".

      В Украине катастрофические сообщения о неминуемом крахе ЕС сочетались с представлением Украины как "бессильного государства", которое бросили его европейские союзники".


      Рупор Кремля Дмитрий Кисилев / Фото "Новинарня"

      В отчете Европейской службы внешних действий собрано немало подобных лживых вбросов. Его обнародовали 1 апреля, и это не шутка.

      Прокремлевская пропаганда продвигает ложь о том, что коронавирус был создан людьми и взят на вооружение Западом.

      Еще примеры? Пожалуйста: в кремлевских СМИ широко освещали российскую помощь Италии, утверждая, что "Россия помогает Италии, а ЕС нет"

      Один из примеров российской кампании в отчете касается беспорядков в Новых Санжарах в конце февраля. Упоминается в частности фальшивое письмо от Министерства здравоохранения Украины о якобы пяти случаях заражения коронавирусом в Украине.

      Напомним, что тогда в Украине еще не было зафиксировано ни одного инфицированного. И мы помним, какая паника и хаос были в Новых Санжарах, и это произошло в том числе и из-за российской дезы.


      Протесты в Новых Санжарах / Фото "РБК-Украина"

      Также отчет цитирует ложные новости, созданные Россией в Италии, о том, что система здравоохранения страны не сможет справиться со вспышкой и врачи из-за нехватки мест будут выбирать, кто выживет, а кто умрет.

      РосСМИ распространили фейк, что финский президент благодарит РФ за борьбу с коронавирусом. Председатель комитета Совета федерации РФ Косачев предлагает отменить все санкции в связи с коронавирусом.

      На днях Польша опровергла российский фейк о заблокированных самолетах РФ с помощью для Италии. Якобы поляки не пропускали их через свое воздушное пространство. Ложь.

      Зачем Россия это делает?

      Российские медиа развернули значительную кампанию по дезинформации, направленную против Запада, их цель – создать панику и посеять недоверие в западных обществах. Усложнить коммуникацию в ЕС и то, как официальные органы власти в Европе сообщают своим гражданам о борьбе с пандемией.

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      Российская сторона распространяет фальшивые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, в которых содержатся противоречивые и запутанные сообщения, об этом говорится в официальном документе Европейской службы внешних действий.

      В отчете подчеркивают, что происходит значительная дезинформационная кампания российских и прокремлевских СМИ относительно COVID-19.

      А правда у каждого своя

      Но врать, получается, в России разрешено только власти. Госдума 31 марта приняла закон, который предусматривает наказание за распространение фейковой информации о коронавирусе.

      Наказание предусматривает штраф от 300 тысяч (105 тыс грн) до двух миллионов рублей (704 тыс грн) и лишение свободы на срок от трех до пяти лет в зависимости от тяжести последствий.

      Стоит заметить, что стратегия лжи у Кремля достаточно многосторонняя. Они сформировали отдельные посылы для российской и международной аудитории.


      Фрагмент карикатуры Андрея Левченко / Скриншот "Радио Свобода"

      Для России: описывают вирус как форму иностранной агрессии, утверждая, например, что коронавирус создан в секретных американских или западных лабораториях, и подчеркивая, что проблемы, связанные с этим вирусом, в основном касаются зарубежных демократических стран, в то время как Россия успешно борется со вспышкой заболевания.

      Сообщения для международной аудитории (на английском, итальянском, испанском, арабском и других языках) формируются по другому принципу: они сосредоточены главным образом на теориях заговоров о "глобальных элитах", которые якобы целенаправленно используют вирус в качестве оружия для достижения своих собственных целей. В этом случае цель состоит в том, чтобы вызвать недоверие к европейской власти и системе здравоохранения, а также, среди прочего, к международным институтам и ученым.

      Тезис о том, что вирус – это творение рук человека, присутствует в дезинформации для всех аудиторий, сообщается в отчете.

      Кто кроме России распространяет ложь о коронавирусе?

      В целом в этом документе Европейской службы внешних действий выделили такие фейки:

      • Коронавирус – это биологическое оружие, которое используется Китаем, США, Великобританией или даже Россией (для уничтожения ЕС и НАТО).

      • Вспышка коронавируса произошла не в китайском городе Ухань – США скрывают истинное происхождение вируса, который на самом деле был разработан в американских лабораториях, расположенных в США или в других странах мира.

      • Вспышка заболевания была вызвана мигрантами, и сейчас они распространяют вирус на территории ЕС.

      • ЕС не справился с кризисом, поэтому ЕС – это катастрофа для Европы.

      К теме COVID-19 и фейки: чума раз в 100 лет и другие манипуляции

      • ЕС не готов оказать срочную поддержку государствам-членам – вместо этого им (например, Италии) приходится полагаться на внешнюю поддержку, причем чаще всего в качестве источника такой поддержки упоминается Китай.

      • Брюссель бросил государства-члены ЕС на произвол судьбы, но на помощь ЕС придет Китай.

      • Шенгенской зоны больше нет – европейцы находятся на карантине, но мигранты могут свободно передвигаться.

      • Коронавирус – это обман, на самом деле его нет.

      • ЕС может ввести массовую вакцинацию.

      • Заявления о том, что существуют природные средства для лечения вируса.

      * Различные теории заговоров: исторические предсказания о пандемии, об эпидемиях, поражающих планету, о секретном "государстве", которое пытается контролировать рост населения.

      Фейки Ближнего Востока и Северной Африки

      В этом регионе вспышку коронавируса используют власть, террористические организации, в том числе и ИГИЛ, и влиятельные лица для решения геополитических вопросов.

      Вирус использовался для разжигания ненависти и усиления конфронтации между суннитами и шиитами в регионе.


      Женщины в Иране / Фото AP Photo/Vahid Salemi

      Эпидемия также использовалась против Ирана для распространения антииранских настроений и заявлений о том, что коронавирус является агрессивной атакой Ирана, который превратил вирус в политический инструмент, а также сам Иран утверждал, что вирус может быть биологическим оружием США.

      Фейки на Балканах

      В информационной среде Западных Балкан тоже можно было наблюдать ложные новости или недостоверную информацию относительно коронавируса COVID-19.

      Например, сообщалось, что вирус разработан в лаборатории для борьбы с Китаем и Ираном.

      Эксперты отмечают, что дезинформация может быть использована в ходе текущих предвыборных дебатов для дискредитации политических противников с помощью теорий заговоров, например, в контексте будущих выборов в Сербии и Северной Македонии. Также кампания может быть использована против мигрантов.

      А что в Китае?

      Страна, с которой все началось. Здесь публичное освещение событий, связанных с коронавирусом, характеризуется цензурой со стороны Коммунистической партии Китая. Она стремится показать себя как мощную и успешную силу перед лицом пандемии. Следовательно, критиковать правительство Китая не позволяют.


      Си Цзиньпин / Фото WANG ZHAO/AFP/Scanpix

      Вот некоторые из основных китайских вбросов:

      • Китай, и особенно Си Цзиньпин, глава КНР, проделали невероятно сложную работу по сдерживанию коронавируса.

      • Запад, и особенно Соединенные Штаты, должны быть благодарны Китаю за быструю реакцию и сдерживание вируса.

      • Вирус возник не в Китае, а пришел из другой страны (скорее всего, из США).

      • Запад использовал этот вирус, чтобы нанести ущерб Китаю и распространить антикитайские настроения, за что он должен принести извинения Китаю и китайскому народу.

      Эпилог

      Мы живем в мире, когда каждый человек, с помощью социальных сетей и интернета, может высказать собственное мнение и получить поддержку своих друзей. В то же время, пользуясь этими инструментами, мы можем проверить достоверность той или иной информации. Не забывайте, что стоит доверять только надежным источникам информации. Поэтому, держите дистанцию, мойте руки и не забывайте об информационной гигиене.

      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Публикации Статьи Российская пропаганда Европа Фейки про коронавирус
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