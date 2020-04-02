Фейки о коронавирусе: сказки Кремля и "война" против ЕС

Российская "фабрика лжи" выпустила в свет более 150 примеров дезинформации относительно коронавируса. Но народ обманывает не только Кремль. Кто и зачем использует пандемию COVID-19 в политических целях? Об этом читайте в статье на сайте 24 канала.

Пока в мире борются с ужасной пандемией COVID-19, некоторые страны занимаются политикой откровенной дезинформации. Главным источником лжи, как это ни странно, является Кремль.

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Мы уже знаем, что в России трудно найти правду. Удивительно, как эта страна использует любой повод, чтобы направить свою машину пропаганды против цивилизованного мира.

Пропагандисты Владимира Путина, с экранов подконтрольных власти телеканалов, пудрят мозги зрителям уже и о коронавирусе. Один из главных тезисов Киселева и Ко – из-за пандемии разваливается Европейский Союз, а единственная страна, которая противостоит болезни, это Россия. Кроме того, страна-агрессор ведет пропаганду не только на собственной территории.

Какие существуют фейки о коронавирусе?

Руководство СССР всегда мечтало о распаде Соединенных Штатов, однако случилось наоборот. Россия, как последователь коммунистического государства, продолжает "втирать" своим гражданам о том, что США и ЕС – зло, а их упадок неизбежен. В этот список теперь попала и Украина.

Российские прокремлевские источники, в частности, распространяли утверждения, что Европейский Союз не может справиться с пандемией и "вот-вот развалится", а также что "ЕС эгоистичный и изменяет собственным ценностям".

В Украине катастрофические сообщения о неминуемом крахе ЕС сочетались с представлением Украины как "бессильного государства", которое бросили его европейские союзники".



Рупор Кремля Дмитрий Кисилев / Фото "Новинарня"

В отчете Европейской службы внешних действий собрано немало подобных лживых вбросов. Его обнародовали 1 апреля, и это не шутка.

Прокремлевская пропаганда продвигает ложь о том, что коронавирус был создан людьми и взят на вооружение Западом.

Еще примеры? Пожалуйста: в кремлевских СМИ широко освещали российскую помощь Италии, утверждая, что "Россия помогает Италии, а ЕС нет"

Один из примеров российской кампании в отчете касается беспорядков в Новых Санжарах в конце февраля. Упоминается в частности фальшивое письмо от Министерства здравоохранения Украины о якобы пяти случаях заражения коронавирусом в Украине.

Напомним, что тогда в Украине еще не было зафиксировано ни одного инфицированного. И мы помним, какая паника и хаос были в Новых Санжарах, и это произошло в том числе и из-за российской дезы.



Протесты в Новых Санжарах / Фото "РБК-Украина"

Также отчет цитирует ложные новости, созданные Россией в Италии, о том, что система здравоохранения страны не сможет справиться со вспышкой и врачи из-за нехватки мест будут выбирать, кто выживет, а кто умрет.

РосСМИ распространили фейк, что финский президент благодарит РФ за борьбу с коронавирусом. Председатель комитета Совета федерации РФ Косачев предлагает отменить все санкции в связи с коронавирусом.

На днях Польша опровергла российский фейк о заблокированных самолетах РФ с помощью для Италии. Якобы поляки не пропускали их через свое воздушное пространство. Ложь.

Зачем Россия это делает?

Российские медиа развернули значительную кампанию по дезинформации, направленную против Запада, их цель – создать панику и посеять недоверие в западных обществах. Усложнить коммуникацию в ЕС и то, как официальные органы власти в Европе сообщают своим гражданам о борьбе с пандемией.

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Российская сторона распространяет фальшивые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, в которых содержатся противоречивые и запутанные сообщения, об этом говорится в официальном документе Европейской службы внешних действий.

В отчете подчеркивают, что происходит значительная дезинформационная кампания российских и прокремлевских СМИ относительно COVID-19.

А правда у каждого своя

Но врать, получается, в России разрешено только власти. Госдума 31 марта приняла закон, который предусматривает наказание за распространение фейковой информации о коронавирусе.

Наказание предусматривает штраф от 300 тысяч (105 тыс грн) до двух миллионов рублей (704 тыс грн) и лишение свободы на срок от трех до пяти лет в зависимости от тяжести последствий.

Стоит заметить, что стратегия лжи у Кремля достаточно многосторонняя. Они сформировали отдельные посылы для российской и международной аудитории.



Фрагмент карикатуры Андрея Левченко / Скриншот "Радио Свобода"

Для России: описывают вирус как форму иностранной агрессии, утверждая, например, что коронавирус создан в секретных американских или западных лабораториях, и подчеркивая, что проблемы, связанные с этим вирусом, в основном касаются зарубежных демократических стран, в то время как Россия успешно борется со вспышкой заболевания.

Сообщения для международной аудитории (на английском, итальянском, испанском, арабском и других языках) формируются по другому принципу: они сосредоточены главным образом на теориях заговоров о "глобальных элитах", которые якобы целенаправленно используют вирус в качестве оружия для достижения своих собственных целей. В этом случае цель состоит в том, чтобы вызвать недоверие к европейской власти и системе здравоохранения, а также, среди прочего, к международным институтам и ученым.

Тезис о том, что вирус – это творение рук человека, присутствует в дезинформации для всех аудиторий, сообщается в отчете.

Кто кроме России распространяет ложь о коронавирусе?

В целом в этом документе Европейской службы внешних действий выделили такие фейки:

• Коронавирус – это биологическое оружие, которое используется Китаем, США, Великобританией или даже Россией (для уничтожения ЕС и НАТО).

• Вспышка коронавируса произошла не в китайском городе Ухань – США скрывают истинное происхождение вируса, который на самом деле был разработан в американских лабораториях, расположенных в США или в других странах мира.

• Вспышка заболевания была вызвана мигрантами, и сейчас они распространяют вирус на территории ЕС.

• ЕС не справился с кризисом, поэтому ЕС – это катастрофа для Европы.

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• ЕС не готов оказать срочную поддержку государствам-членам – вместо этого им (например, Италии) приходится полагаться на внешнюю поддержку, причем чаще всего в качестве источника такой поддержки упоминается Китай.

• Брюссель бросил государства-члены ЕС на произвол судьбы, но на помощь ЕС придет Китай.

• Шенгенской зоны больше нет – европейцы находятся на карантине, но мигранты могут свободно передвигаться.

• Коронавирус – это обман, на самом деле его нет.

• ЕС может ввести массовую вакцинацию.

• Заявления о том, что существуют природные средства для лечения вируса.

* Различные теории заговоров: исторические предсказания о пандемии, об эпидемиях, поражающих планету, о секретном "государстве", которое пытается контролировать рост населения.

Фейки Ближнего Востока и Северной Африки

В этом регионе вспышку коронавируса используют власть, террористические организации, в том числе и ИГИЛ, и влиятельные лица для решения геополитических вопросов.

Вирус использовался для разжигания ненависти и усиления конфронтации между суннитами и шиитами в регионе.



Женщины в Иране / Фото AP Photo/Vahid Salemi

Эпидемия также использовалась против Ирана для распространения антииранских настроений и заявлений о том, что коронавирус является агрессивной атакой Ирана, который превратил вирус в политический инструмент, а также сам Иран утверждал, что вирус может быть биологическим оружием США.

Фейки на Балканах

В информационной среде Западных Балкан тоже можно было наблюдать ложные новости или недостоверную информацию относительно коронавируса COVID-19.

Например, сообщалось, что вирус разработан в лаборатории для борьбы с Китаем и Ираном.

Эксперты отмечают, что дезинформация может быть использована в ходе текущих предвыборных дебатов для дискредитации политических противников с помощью теорий заговоров, например, в контексте будущих выборов в Сербии и Северной Македонии. Также кампания может быть использована против мигрантов.

А что в Китае?

Страна, с которой все началось. Здесь публичное освещение событий, связанных с коронавирусом, характеризуется цензурой со стороны Коммунистической партии Китая. Она стремится показать себя как мощную и успешную силу перед лицом пандемии. Следовательно, критиковать правительство Китая не позволяют.



Си Цзиньпин / Фото WANG ZHAO/AFP/Scanpix

Вот некоторые из основных китайских вбросов:

• Китай, и особенно Си Цзиньпин, глава КНР, проделали невероятно сложную работу по сдерживанию коронавируса.

• Запад, и особенно Соединенные Штаты, должны быть благодарны Китаю за быструю реакцию и сдерживание вируса.

• Вирус возник не в Китае, а пришел из другой страны (скорее всего, из США).

• Запад использовал этот вирус, чтобы нанести ущерб Китаю и распространить антикитайские настроения, за что он должен принести извинения Китаю и китайскому народу.

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