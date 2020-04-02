Фейки про коронавірус: побрехеньки Кремля та "війна" проти ЄС

Російська "фабрика брехні" випустила у світ понад 150 прикладів дезінформації щодо коронавірусу. Але народ дурить не лише Кремль. Хто й навіщо використовує пандемію COVID-19 у політичних цілях? Про це читайте у статті на сайті 24 каналу.

Поки у світі борються з жахливою пандемією COVID-19, деякі країни займаються політикою відвертої дезінформації. Головним джерелом брехні, як це не дивно, є Кремль.

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Ми вже знаємо, що в Росії важко знайти правду. Дивовижно як ця країна використовує будь-який привід аби спрямувати свою машину пропаганди проти цивілізованого світу.

Пропагандисти Володимира Путіна, з екранів підконтрольних владі телеканалів, пудрять мізки глядачам вже й про коронавірус. Одна з головних тез Кисельова й ко – через пандемію розвалюється Європейський Союз, а єдина країна, яка протистоїть хворобі, це Росія. Крім того, країна-агресор веде пропаганду не тільки на власній території.

Які існують фейки про коронавірус?

Керівництво СРСР завжди мріяло про розпад Сполучених Штатів, проте сталось навпаки. Росія, як послідовник комуністичної держави, продовжує "втирати" власним громадянам про те, що США й ЄС – зло, а їх занепад неминучий. У цей список тепер потрапила й Україна.

Російські прокремлівські джерела, зокрема, поширювали твердження, що Європейський Cоюз не може впоратись з пандемією і "ось-ось розвалиться", а також що "ЄС егоїстичний і зраджує власним цінностям".

В Україні катастрофічні повідомлення про неминучий крах ЄС поєднувались із представленням України як "неспроможної держави", яку "покинули її європейські союзники".

Рупор Кремля Дмитро Кисельов / фото: Новинарня

У звіті Європейської служби зовнішніх дій зібрано чимало подібних брехливих вкидів. Його оприлюднили 1 квітня і це не жарт.

Прокремлівська пропаганда просуває брехню про те, що коронавірус був створений людьми і взятий на озброєння Заходом.

Ще приклади? Будь ласка: у кремлівських ЗМІ широко висвітлювали російську допомогу Італії, стверджуючи, що "Росія допомагає Італії, а ЄС ні"

Один із прикладів російської кампанії у звіті стосується заворушень у Нових Санжарах наприкінці лютого. Згадується зокрема фальшивий лист від Міністерства охорони здоров'я України про нібито п’ять випадків зараження коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, що тоді в Україні ще не було зафіксовано жодного інфікованого. І ми пам’ятаємо яка паніка й хаос були у Нових Санжарах, і це сталось зокрема й через російську дезу.

Протести у Нових Санжарах / фото: РБК-Україна

Також звіт цитує неправдиві новини, створені Росією в Італії, про те, що система охорони здоров'я країни не зможе впоратися зі спалахом і лікарі через брак місць будуть вибирати, хто виживе, а хто помре.

РосЗМІ поширили фейк, що фінський президент дякує РФ за боротьбу з коронавірусом. Водночас голова комітету Ради федерації РФ Косачев пропонує скасувати усі санкції у зв’язку з коронавірусом.

Днями Польща спростувала російський фейк про заблоковані літаки РФ з допомогою для Італії. Начебто поляки не пропускали їх через свій повітряний простір. Брехня.

Навіщо Росія це робить?

Російські медіа розгорнули значну кампанію з дезінформації, спрямовану проти Заходу, їх мета – створити паніку та посіяти недовіру в західних суспільствах. Ускладнити комунікацію в ЄС і те, як офіційні органи влади в Європі повідомляють своїм громадянам про боротьбу з пандемією.

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Російська сторона поширює фальшиві новини в інтернеті англійською, іспанською, італійською, німецькою та французькою мовами, у яких містяться суперечливі і заплутані повідомлення, про це йдеться у офіційному документі Європейської служби зовнішніх дій.

У звіті підкреслюють, що відбувається значна дезінформаційна кампанія російських та прокремлівських ЗМІ щодо COVID-19.

А правда у кожного своя

Але брехати, виходить, в Росії дозволено лише владі. Держдума, 31 березня, ухвалила закон, який передбачає покарання за розповсюдження фейкової інформації про коронавірус.

Покарання передбачає штраф від 300 тисяч (105 тисяч гривень) до двох мільйонів рублів (704 тисячі гривень) і позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років залежно від тяжкості наслідків.

Варто зауважити, що стратегія брехні у Кремля доволі багатостороння. Вони сформували окремі посили для російської та міжнародної аудиторій.



Фрагмент карикатури Андрія Левченка / скриншот "Радіо Свобода"

Для Росії: описують вірус як форму іноземної агресії, стверджуючи, наприклад, що коронавірус створений у секретних американських чи західних лабораторіях, і підкреслюючи, що проблеми, пов'язані з цим вірусом, в основному торкаються закордонних і демократичних країн, в той час як Росія успішно бореться зі спалахом захворювання.

Повідомлення для міжнародної аудиторії (англійською, італійською, іспанською, арабською та іншими мовами) формуються за іншим принципом: вони зосереджені головним чином на теоріях змов про "глобальні еліти", які начебто цілеспрямовано використовують вірус як зброю для досягнення своїх власних цілей. У цьому випадку мета полягає в тому, щоб викликати недовіру до європейської влади і системі охорони здоров'я, а також, серед іншого, до міжнародних інституцій та науковців.

Тезис про те, що вірус це творіння рук людини, присутній в дезінформації для всіх аудиторій, повідомляється у звіті.

Хто крім Росії поширює брехню про коронавірус?

Загалом у цьому документі Європейської служби зовнішніх дій виділили такі фейки:

• Коронавірус - це біологічна зброя, яка використовується Китаєм, США, Великобританією або навіть Росією (для знищення ЄС і НАТО).

• Спалах коронавірусу відбувся не у китайському місті Ухань – США приховують справжнє походження вірусу, який насправді був розроблений в американських лабораторіях, розташованих в США або в інших країнах світу.

• Спалах захворювання був викликаний мігрантами, і зараз вони поширюють вірус на території ЄС.

• ЄС не впорався з кризою, тому ЄС – це катастрофа для Європи.

До теми COVID-19 та фейки: чума раз на 100 років та інші маніпуляції

• ЄС не готовий надати термінову підтримку державам-членам – замість цього їм (наприклад, Італії) доводиться покладатися на зовнішню підтримку, причому найчастіше як джерела такої підтримки згадується Китай.

• Брюссель кинув держави-члени ЄС напризволяще, але на допомогу ЄС прийде Китай.

• Шенгенської зони більше немає – європейці перебувають в карантині, але мігранти можуть вільно пересуватися.

• Коронавірус – це обман, насправді його немає.

• ЄС може ввести масову вакцинацію.

• Заяви про те, що існують природні засоби для лікування вірусу.

• Різні теорії змов: історичні передбачення про пандемію, про епідемії, що вражають планету, про секретну "державу", яка намагається контролювати зростання населення.

Фейки Близького Сходу та Північної Африки

У цьому регіоні спалах коронавірусу використовує влада, терористичні організації, зокрема й ІДІЛ та впливові особи для вирішення геополітичних питань.

Вірус використовувався для розпалювання ненависті і посилення конфронтації між сунітами і шиїтами в регіоні.



Жінки в Ірані / Фото AP Photo/Vahid Salemi

Епідемія також використовувалася проти Ірану для поширення антиіранських настроїв і заяв про те, що коронавірус є агресивною атакою Ірану, який перетворив вірус в політичний інструмент, а також сам Іран стверджував, що вірус може бути біологічною зброєю США.

Фейки на Балканах

В інформаційному середовищі Західних Балкан також можна було спостерігати неправдиві новини або недостовірну інформацію щодо коронавірусу COVID-19.

Наприклад, повідомлялось, що вірус розроблений в лабораторії для боротьби з Китаєм і Іраном.

Експерти зазначають, що дезінформація може бути використана в ході поточних передвиборчих дебатів для дискредитації політичних супротивників за допомогою теорій змов, наприклад, в контексті майбутніх виборів в Сербії і Північній Македонії. Також кампанія може бути використана проти мігрантів.

А що у Китаї?

Країна, з якої все почалося. Тут публічне висвітлення подій, пов'язаних з коронавірусом, характеризується цензурою з боку Комуністичної партії Китаю. Вона прагне показати себе як потужну і успішну силу перед обличчям пандемії. Отож, критикувати уряд Китаю не дозволяють.

Сі Цзіньпін / фото: WANG ZHAO/AFP/Scanpix

Ось деякі з основних китайських вкидів:

• Китай і особливо Сі Цзіньпін, голова КНР, виконали неймовірно складну роботу зі стримування коронавірусу.

• Захід, і особливо Сполучені Штати, повинні бути вдячні Китаю за швидку реакцію і стримування вірусу.

• Вірус виник не в Китаї, а прийшов з іншої країни (швидше за все, з США).

• Захід використовував цей вірус, щоб завдати шкоди Китаю і поширити антикитайські настрої, за що він повинен принести вибачення Китаю і китайському народу.

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