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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Росіян жорстко каратимуть за порушення карантину і фейки про коронавірус: що заборонено

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      У Росії ввели кримінальну відповідальність за порушення карантину / Известия

      Держдума Росії, 31 березня, ухвалила закони про кримінальне покарання за порушення карантину. Також російська влада вирішила карати за розповсюдження фейкової інформації про коронавірус.

      Про запровадження покарань мовиться на сайті Держдуми Росії.

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      Як каратимуть росіян за порушення карантину

      • Якщо порушення призвело до смерті двох і більше осіб, максимальне покарання складе до семи років позбавлення волі.
      • У разі масового захворювання людей винного оштрафують на суму від 500 тисяч до мільйона рублів, або позбавлять волі на строк до трьох років. 
      • В разі смерті однієї людини – оштрафують на суму від одного до двох мільйонів рублів, або позбавлять волі на строк до п'яти років. Також за це порушення передбачена адміністративна відповідальність – для росіян штрафи становитимуть від 15 тисяч до 40 тисяч рублів.

      За поширення фейків теж передбачена кримінальна відповідальність

      • Адміністративні штрафи будуть збільшені і складуть від 300 тисяч до 400 тисяч рублів в тому випадку, якщо недостовірна інформація створила перешкоди для об'єктів життєзабезпечення, транспорту, банків, а також об'єктів енергетики, промисловості і зв'язку .
      • Кримінальна відповідальність за поширення фейків про коронавіруси передбачає штрафи від 300 тисяч до двох мільйонів рублів і позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років залежно від тяжкості наслідків.

      Що відомо про поширення коронавірусу у Росії

      • Станом на 31 березня у Росії офіційно підтвердили понад 2 тисячі випадків зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. За добу виявили 500 нових випадків.
      • Загалом у Росії за увесь час епідемії від коронавірусу вилікувалися 151 людина, а 17 людей померли.
      • Також з підозрою на коронавірус у лікарнях перебувають понад 180 тисяч росіян.
      • З 27 березня припинено всі регулярні та чартерні рейси до та з Росії.
        Заборонено в’їзд для іноземців. Росія також закрила сухопутний кордон з Польщею та Норвегією для іноземців. Припинено міжнародне залізничне сполучення з Україною і Молдовою.
      • Запроваджено примусовий карантин та проведення медичного нагляду за усіма, хто прибув з Ірану та Кореї (на 14 днів).
      • У Москві закриваються заклади харчування та магазини, крім тих, де продають продукти харчування, та аптек. У столиці також скасували масові заходи.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Фейки про коронавірус Новини Росії Новини України
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