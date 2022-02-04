Фейковое видео для нападения на Украину: Кремль отреагировал на заявления США

Кремль отреагировал на информацию разведки США о подготовке Россией фейкового видео для нападения на Украину. В традиционной манере Москва называет это "бредом".

Кремль говорит, что это якобы "абсурд". Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Ну, я не знаю. Эта абсурдность, по-моему, такого рода выдумок – а их с каждым днем ​​становится все больше – очевидна,

– убеждает Лавров.

Заметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ тоже реагировал на информацию. Он уверял, что "ранее похожее тоже озвучивали", но ничего подобного не происходило.

Фейковое видео как повод для нападения

Американские СМИ сообщили, что Россия якобы планирует симитировать нападение украинских военных, чтобы получить повод для вторжения в Украину. Москва вроде бы хотела распространить фейковое видео с жертвами среди гражданского населения.

Представитель Госдепа США Нед Прайс подтвердил, что такая информация действительно есть. В администрации президента США уточнили, что точно не знают, собиралась ли Россия действовать именно так, но этот вариант тоже рассматривают.

Россия может готовить провокации

Еще 14 января в Белом доме предупредили, что Россия может готовить спецоперацию на Востоке Украины под "фальшивым флагом". Таким образом, якобы агрессор хочет обвинить Киев и вторгнуться в соседнее государство.

Правда, тогда Лавров стал говорить, мол, что это "полная дезинформация".

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.