В СМИ писали, что Россия нанесла удар по Бортницкой станции аэрации: правда ли это?

В сети распространилась информация о ночной атаке на один из важных объектов критической инфраструктуры столицы. Речь шла о Бортницкой станции аэрации.

Однако в Генштабе опровергли эту информацию. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Лиховой.

Что сказали в Генштабе?

Лиховой отметил, что информация о якобы поражении Бортницкой станции аэрации в Киеве в ночь на 5 августа не соответствует действительности.

Когда-нибудь все может случиться. От такого мы тоже не застрахованы. Но на данный момент – это фейк. Для киевлян, казалось бы, хватило бы и реальных ударов, и их последствий,

– написал пресс-секретарь Генштаба.

Представитель военного командования призвал граждан и СМИ анализировать подобную информацию, задумываться о том, кому выгодно ее распространение, и тщательнее проверять факты.

Что писали об ударе по станции?

В среду, 5 августа, соучредитель и руководитель центра "Эйдос" Виктор Таран писал в своих соцсетях о якобы ударе по Бортницкой станции аэрации. Он рассказывал, что если она будет повреждена, то одним из последствий станет проблема с канализацией в столице.

Также удары по станции могут, по его словам, нарушить водоснабжение половины страны ниже по течению. Среди городов, которые могут ощутить это на себе, Таран называл: Черкассы, Кременчуг, Днепр, Запорожье, Херсон и другие.

Еще одной угрозой, о которой писал политолог, может стать вспышка инфекционных заболеваний, в числе которых гепатит А, дизентерия и другие кишечные инфекции.

Что известно о последних случаях фейковых новостей?

Ранее, 26 июля, украинские анонимные телеграм-каналы массово распространяли неподтвержденные сообщения с адресами и улицами, которые якобы могут стать целями российских ударов. В Институте массовой информации предупредили , что такие сообщения не имеют официального подтверждения и лишь сеют панику.

Также после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ неизвестные с фейковой страницы в соцсети X написали от якобы его имени о начале проведения аудита в армии. Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в беседе с 24 Каналом прокомментировал эту информацию.