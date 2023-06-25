14 июня одно из российских СМИ опубликовало фотографии паспортов, найденных во время обыска в офисе Евгения Пригожина в петербургской гостинице "Трезини". Позже фото были удалены с сайта и соцсетей издания, их активно стали удалять и другие прокремлевские СМИ. И неудивительно, ведь они разоблачают многие тайны. К примеру, по одному из этих паспортов Пригожин как VIP-клиент лечился в клинике "СОГАЗ", которая связана с дочерью Путина.

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Во время обысков в офисе Пригожина обнаружили 3 паспорта с его фотографиями, но именами других людей: Дмитрия Исааковича Гейлера, Олега Юрьевича Семенова и Владимира Васильевича Боброва.

В ноябре 2021 журналисты "Радио Свобода" опубликовали расследование о связанной с дочерью Путина Марией Воронцовой петербургской клинике "СОГАЗ". Выяснилось, что там лечились ближайшие друзья Путина, руководители Федеральной службы охраны, представитель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие представители российской правящей верхушки.

В списке клиентов был некий Дмитрий Исаакович Гейлер, родившийся 1 августа 1965 года, имел номер медицинской карты 199. Это означало, что он стал клиентом клиники среди первых, раньше большинства других VIP-клиентов. Напротив имени Гейлера в базе стояла отметка "супер VIP". При этом журналистов заинтересовал факт, что человек с таким же именем и датой рождения в 2017 году искал работу водителем и был готов на зарплату в 40 тысяч рублей в месяц. Также настоящий Гейлер фотографировался на фоне недорогого Chevrolet Aveo 2008 года выпуска. Так что было непонятно, что это за драгоценный клиент.

А 24 июня после того, как нашли ряд паспортов Пригожина, все стало на свои места. Теперь понятно, что "супер VIP" клиентом на самом деле является глава ЧВК "Вагнера", просто с поддельным паспортом.



Паспорт, найденный в офисе Пригожина / Фото РосСМИ

Также в этой клинике лечились после ранений наемники ЧВК "Вагнера". Они продолжали там лечиться и в 2023 году. За видео удалось установить, что в январе Евгений Пригожин встречался с проходящими реабилитацию именно там.

Что известно о других личностях Пригожина

Владимир Васильевич Бобров – еще одна "личность" Пригожина, то есть загранпаспорт с его фотографией. Имя также было взято у реального человека. Как выяснили журналисты, настоящий Бобров живет и работает в Тверской области, где в период с 2011 по 2017 он несколько раз баллотировался от партии ЛДПР в городской парламент Осташкова, в областную думу и на другие должности.

– еще одна "личность" Пригожина, то есть загранпаспорт с его фотографией. Имя также было взято у реального человека. Как выяснили журналисты, настоящий Бобров живет и работает в Тверской области, где в период с 2011 по 2017 он несколько раз баллотировался от партии ЛДПР в городской парламент Осташкова, в областную думу и на другие должности. Паспорт по имени Пригожина с чужим фото на самом деле принадлежит человеку, которого Пригожин, как раньше выяснили следователи в Европе, нанял для того, чтобы тот сыграл роль его "двойника". Все для того, чтобы путешествуя ЕС, он показал, что запрет на въезд для главы ЧВК "Вагнера" якобы не работает. У этого человека была такая же дата рождения, как у Пригожина, однако он сменил имя, фамилию и отчество, чтобы точно быть, как он. Об этой истории издание "Радио Свобода" писало еще в 2021 году.



Паспорт, найденный в офисе Пригожина / Фото РосСМИ



Паспорт, найденный в офисе Пригожина / Фото РосСМИ