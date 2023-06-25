14 червня одне з російських ЗМІ опублікувало фотографії паспортів, знайдених під час обшуку в офісі Євгена Пригожина у петербурзькому готелі "Трезіні". Пізніше фото були видалені з сайту та з соцмереж видання, їх активно стали видаляти й інші прокремлівські ЗМІ. І не дивно, адже вони викривають багато таємниць. До прикладу, що за одним з цих паспортів Пригожин як VIP-клієнт лікувався у клініці "СОГАЗ", яка пов'язана з дочкою Путіна.

Дивіться також У Пригожина кажуть, що він "поки не на зв'язку": коли його бачили востаннє

"Супер VIP-клієнт": ще один доказ того, що Пригожин – путінський прихвостень

Під час обшуків в офісі Пригожина знайшли 3 паспорти із його фотографіями, але іменами інших людей: Дмитра Ісааковича Гейлера, Олега Юрійовича Семенова та Володимира Васильовича Боброва.

У листопаді 2021 року журналісти "Радіо Свобода" опублікували розслідування про пов'язану з дочкою Путіна Марією Воронцовою петербурзьку клініку "СОГАЗ". З'ясувалося, що там лікувалися найближчі друзі Путіна, керівники Федеральної служби охорони, речник Ради Федерації Валентина Матвієнко та інші представники російської правлячої верхівки.

У списку клієнтів був такий собі Дмитро Ісаакович Гейлер, який народився 1 серпня 1965 року, мав номер медичної карти 199. Це означало, що він став клієнтом клініки серед перших, раніше за більшість інших VIP-клієнтів. Навпроти імені Гейлера в базі стояла позначка "супер VIP". При цьому журналістів зацікавив факт, що людина з таким же ім'ям і датою народження у 2017 році шукала роботу водієм була готова на зарплату в 40 тисяч карбованців на місяць. Також справжній Гейлер фотографувався на тлі недорогого Chevrolet Aveo 2008 випуску. Тож було незрозуміло, що це за дорогоцінний клієнт.

А 24 червня, після того, як знайшли низку паспортів Пригожина, все стало на свої місця. Тепер зрозуміло, що "супер VIP" клієнтом насправді є глава ПВК "Вагнера", просто з підробним паспортом.



Паспорт, знайдений в офісі Пригожина / Фото РосЗМІ

Також у цій клініці лікувалися після поранень найманці ПВК "Вагнера". Вони продовжували там лікуватися й в 2023 році. За відео вдалося встановити, що у січні Євген Пригожин зустрічався з тими, хто проходить реабілітацію, саме там.

Що відомо про інші особистості Пригожина

Володимир Васильович Бобров – ще одна "особистість" Пригожина, тобто закордонний паспорт із його фотографією. Ім'я також взяли у реальної людини. Як з'ясували журналісти, справжній Бобров живе та працює у Тверській області, де в період з 2011 по 2017 рік він кілька разів балотувався від партії ЛДПР до міського парламенту Осташкова, до обласної думи та на інші посади.

– ще одна "особистість" Пригожина, тобто закордонний паспорт із його фотографією. Ім'я також взяли у реальної людини. Як з'ясували журналісти, справжній Бобров живе та працює у Тверській області, де в період з 2011 по 2017 рік він кілька разів балотувався від партії ЛДПР до міського парламенту Осташкова, до обласної думи та на інші посади. Паспорт на ім'я Пригожина з чужим фото насправді належить людині, яку Пригожин, як раніше з'ясували слідчі в Європі, найняв для того, щоб той зіграв роль його "двійника". Все для того, щоб подорожуючи ЄС він показав, що заборона на в'їзд для голови ПВК "Вагнера" нібито не працює. У цього чоловіка була така ж дата народження, як у Пригожина, проте він змінив ім'я, прізвище та по батькові, щоб точно бути, як він. Про цю історію видання "Радіо Свобода" писало ще у 2021 році.



Паспорт, знайдений в офісі Пригожина / Фото РосЗМІ



Паспорт, знайдений в офісі Пригожина / Фото РосЗМІ