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      Фейковые "доноры" Тимошенко оказались фигурантами "газового дела" Онищенко: расследование

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      Фейковые "доноры" Тимошенко оказались фигурантами "газового дела" Онищенко
      Фейковые "доноры" Тимошенко оказались фигурантами "газового дела" Онищенко / Bihus.Info

      "Батькивщина" Юлии Тимошенко получала миллионные взносы, которые делались через подставных лиц. Теперь выяснилось, что в системе финансирования политической партии фигурируют люди из так называемого "газового дела" нардепа-беглеца Александра Онищенко.

      Ранее сообщалось, что в 2018 году "Батькивщина" получила рекордную сумму пожертвований от физических и юридических лиц – свыше 150 миллионов гривен.

      Читайте также: Откуда у меня такие деньги, – "фейковые доноры" о своих миллионных взносах для "Батькивщины"

      Подавляющее большинство задекларированных "доноров" – обычные украинцы, которые якобы отдавали партии Юлии Тимошенко по сотне тысяч гривен. Журналисты установили, что эти люди либо не знали, что их персональные данные использовали для проведения таких платежей, либо знали, но на самом деле не имели таких средств.

      Так, одним из "доноров" политической партии оказалась кассирша супермаркета в пригороде Киев Наталья Зубарь. За год она якобы перечислила партии почти 1,5 миллиона гривен. Аналогичную сумму политсиле согласно документам пожертвовала и ее сестра, больше миллиона гривен – племянник.

      Касирка, що
      Кассирша, которая "перечисляет" деньги "Батькивщине"

      Кто из "доноров" "Батькивщины" фигурирует в "газовом деле" Онищенко

      Александр Канцелярук

      Впоследствии оказалось, что Зубарь, которая продолжает работать в супермаркете, значится также бенефицеаром двух киевских фирм с уставными капиталами по 50 миллионов гривен в каждой, пишет Bihus.Info.

      Одна из них – ООО "Страховая компания "Надежная" – вывела журналистов на Александра Канцелярука. По данным следствия, он один из реализаторов "газового дела" Александра Онищенко, которого обвиняют в хищении газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

      Що робив Канцелярук у
      Что делал Канцелярчук в " газовом деле"

      Михаил Верман

      Среди "доноров" "Батькивщины" журналисты нашли и Михаила Вермана, который в 2018 году якобы перечислил партии больше миллиона гривен. Верман известен как владелец компании "Арт-Эльм", которая также фигурирует в “газовом деле”. Сейчас "Арт-Эльм" прекратила свое существование, но последний адрес регистрации фирмы совпадает с адресом прописки компаний Канцелярука.

      И Юлия Тимошенко, и Александр Онищенко в комментариях журналистам опровергли информацию о сотрудничестве.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина Александр Онищенко
      Источник: 24 канал
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