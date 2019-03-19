Фейкові "донори" Тимошенко виявилися фігурантами "газової справи" Онищенка: розслідування

"Батьківщина" Юлії Тимошенко отримувала мільйонні внески, які робилися через підставних осіб. Тепер з'ясувалося, що в системі фінансування політичної партії фігурують люди з так званої "газової справи" нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Раніше повідомлялося, що у 2018 році "Батьківщина" отримала рекордну суму пожертв від фізичних та юридичних осіб – понад 150 мільйонів гривень.

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Переважна більшість задекларованих "донорів" – звичайні українці, які начебто віддавали партії Юлії Тимошенко по сотні тисяч гривень. Журналісти встановили, що ці люди або не знали, що їхні персональні дані використали для проведення таких платежів, або знали, та насправді не мали таких коштів.

Так, однією з "донорів" політичної партії виявилася касирка супермаркету у передмісті Київ Наталя Зубар. За рік вона нібито перерахувала партії майже 1,5 мільйона гривень. Аналогічну суму політсилі за документами пожертвувала і її сестра, більше мільйону гривень – племінник.



Касирка, що "перераховує" гроші "Батьківщині"

Хто з "донорів" "Батьківщини" фігурує у "газовій справі" Онищенка

Олександр Канцелярук

Згодом виявилося, що Зубар, яка продовжує працювати в супермаркеті, значиться також бенефіцеаром двох київських фірм зі статутними капіталами по 50 мільйонів гривень в кожній, пише Bihus.Info.

Одна з них – ТОВ "Страхова компанія "Надійна" – вивела журналістів на Олександра Канцелярука. За даними слідства, він один з реалізаторів "газової справи" Олександра Онищенка, якого звинувачують у розкраданні газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".



Що робив Канцелярчук у "газовій справі"

Михайло Верман

Серед "донорів" "Батьківщини" журналісти знайшли і Михайла Вермана, який у 2018 році нібито перерахував партії понад мільйон гривень. Верман відомий як власник компанії "Арт-Ельм", яка також фігурує в “газовій справі”. Нині "Арт-Ельм" припинила своє існування, але остання адреса реєстрації фірми співпадає з адресою прописки компаній Канцелярука.

І Юлія Тимошенко, і Олександр Онищенко в коментарях журналістам спростували інформацію про співпрацю.