По имеющимся данным, злоумышленник создал и занялся администрированием телеграм-канала. Внешне он был точной копией подлинного "Николаевский Ванёк", но был фейковым. Цель – присвоить "донаты", которые присылали на нужды украинских защитников.

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Подменял номера карт

Известно, что 23-летний мужчина копировал сообщения о сборе средств на ВСУ и другие подразделения Сил обороны Украины с настоящего аккаунта. Но на фейковой странице он занимался заменой номера банковской карты на ту, к которой имел доступ. Впоследствии средства он выводил на свой криптокошелек.

За него взялись оперативники киберполиции Николаева, а также следователи полиции области. Благодаря силовой поддержке спецподразделения полиции особого назначения в его доме провели обыски. Также их производили там, где находилась техника, которую использовал злоумышленник. У него конфисковали банковские карты, а также компьютерную технику.

Правоохранители задержали мошенника / фото Нацполиции и Сергея Шайхета

Против него было открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит заключение на срок до 5 лет. Следственные действия продолжаются. Также проверяют, сотрудничал ли он с Россией.

Деньги тратил на развлечения

Об этом рассказал начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет. По его словам, мошенник тратил собранные деньги на развлечения в онлайн-казино, ресторанах, а также на другие личные нужды.

Установлено, что более 100 человек перевели средства на счет злоумышленника. Как отмечалось выше, их присылали на помощь ВСУ и другим подразделениям Сил обороны.

Шайхет также выложил видео со злоумышленником. На коротеньком ролике он признается в том, что создал фейковый аккаунт "Николаевский Ванёк". Он также приносит извинения за то, что обманул людей, которые переводили ему средства.

На настоящем аккаунте выразили благодарность полиции за работу.

Люди, пытающиеся заработать на имени, которое само на себе не зарабатывает, – редкие п***ры. Потому сядут. Сядут надолго. Во всем признались,

– говорится в сообщении.

Напоминаем, что следует быть максимально внимательными в сети. Проверяйте ссылки, по которым переходите. Убедитесь, что подписаны на подлинные страницы, а не на фейки. Это позволит не попасть на крючок мошенников.