За наявними даними, зловмисник створив і зайнявся адмініструванням телеграм-каналу. Зовні він був точною копією справжнього "Николаевский Ванёк", але був фейковим. Мета – привласнити "донати", які надсилали на потреби українських захисників.

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Підміняв номери карток

Відомо, що 23-річний чоловік копіював повідомлення про збори коштів на ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони України зі справжнього акаунту. Але на фейковій сторінці він займався підміною номера банківської картки на ту, до якої мав доступ. Згодом кошти він виводив на власний криптогаманець.

За нього взялися оперативники кіберполіції Миколаївщини, а також слідчі поліції області. Завдяки силовій підтримці спецпідрозділу поліції особливого призначення у його помешканні провели обшуки. Також їх здійснювали там, де перебувала техніка, яку використовував зловмисник. У нього конфіскували банківські картки, а також комп'ютерну техніку.

Правоохоронці затримали шахрая / фото Нацполіції та Сергія Шайхета

Проти нього відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує ув'язнення терміном до 5 років. Слідчі дії тривають. Також перевіряють, чи співпрацював він з Росією.

Гроші витрачав на розваги

Про це розповів начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет. За його словами, шахрай витрачав зібрані гроші на розваги в онлайн-казино, ресторанах, а також на інші особисті потреби.

Встановлено, що понад 100 осіб переказали кошти на рахунок зловмисника. Як ми зазначали вище, їх надсилали на допомогу ЗСУ та іншим підрозділам Сил оборони.

Шайхет також виклав відео зі зловмисником. На коротенькому ролику він зізнається у тому, що створив фейковий акаунт "Николаевский Ванёк". Він також просить вибачення за те, що обдурив людей, котрі переказували йому кошти.

На справжньому акаунті висловили подяку поліції за роботу.

Люди, котрі намагаються заробити на імені, яке саме на собі не заробляє, – рідкісні п***ри. Тому сядуть. Сядуть надовго. У всьому зізналися,

– йдеться у дописі.

Нагадуємо, що слід бути максимально уважними у мережі. Перевіряйте посилання, за якими переходите. Пересвідчуйтеся, що підписані на справжні сторінки, а не на фейки. Це дозволить не потрапити на гачок шахраїв.