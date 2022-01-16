Дело в том, что соцсеть заблокировала их канал коммуникаций. Теперь страница делегации России недоступна.

К теме Кремль вновь потребовал письменных ответов на свой ультиматум по нерасширению НАТО

Официальная страница российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями в Facebook оказалась недоступна,

– сообщают российские СМИ.

Так выглядит заблокированная страница россиян / Фото скриншот 24 канала

Что известно о переговорах в Вене

В столице Австрии 13 января завершился третий этап переговоров между западными странами и Россией по так называемым "гарантиям безопасности". Кремль заявлял, что "адекватного ответа" якобы не получал.

Потребность в таких разговорах возникла из-за, во-первых, сосредоточение значительного количества российских войск у границ нашего государства, во-вторых, за озвученную Россией требование предоставления ей гарантий безопасности" (относительно нерасширения НАТО на Восток, в частности на Грузию и Украину).

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич нагло недоумевал из-за того, что на переговорах с западными странами дипломаты на 8 году войны России против Украины акцентировали на агрессивных действиях Кремля в отношении нашего государства.

Запад же единодушен относительно того, что Кремль не имеет права и не будет определять, кому в НАТО идти, а кому нет.

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