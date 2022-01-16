Річ у тім, що соцмережа заблокувала їхній канал комунікацій. Тепер сторінка делегації Росії недоступна.

До теми Кремль знову зажадав письмових відповідей на свій ультиматум щодо нерозширення НАТО

Офіційна сторінка російської делегації на переговорах у Відні з питань безпеки та контролю над озброєннями у Facebook виявилася недоступною,

– повідомляють російські ЗМІ.



Так виглядає заблокована сторінка росіян / Фото скриншот 24 каналу

Що відомо про переговори у Відні

У столиці Австрії 13 січня завершився третій етап переговорів між західними країнами та Росією щодо так званих "гарантій безпеки". Кремль заявляв, що "адекватної відповіді" нібито не отримував.

Потреба у таких розмовах виникла через, по-перше, зосередження значної кількості російських військ біля кордонів нашої держави, по-друге, через озвучену Росією вимогу надання їй "гарантій безпеки" (щодо нерозширення НАТО на Схід, зокрема на Грузію й Україну).

Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич нахабно дивувався через те, що на переговорах з західними країнами дипломати на 8 році війни Росії проти України акцентували на агресивних діях Кремля щодо нашої держави.

Захід же одностайний щодо того, що Кремль не має права і не буде визначати, кому в НАТО йти, а кому ні.

Вас може зацікавити, яким був результат переговорів у Женеві: дивіться відео