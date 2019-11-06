Фейсбук удалил страницу одиозного Андрея Портнова

Социальная сеть Фейсбук удалила аккаунт Андрея Портнова – бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича.

Соответствующий скриншот с удаленной страницей Портнова опубликовал экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

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Он с юмором подошел к такому событию и даже сделал коллаж из фотографий Портнова и Марка Цукерберга. Картинка якобы демонстрирует их "противостояние".

"Я даже не знаю, за кого буду болеть", – написал Золотухин.

В комментариях пользователи отмечают, что скорее всего страница Портнова удалена из-за жалоб других пользователей фейсбука.

Чем скандальный Портнов?

Это юрист, который работал на команду президента-беглеца Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, позже жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".



Сейчас Портнов вернулся в Украину и очень активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко.



Также он постоянно устраивает скандалы с журналистами, грубо обзывает их "помойными ямами", "чучелами" и т.д.