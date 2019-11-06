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      Фейсбук видалив сторінку одіозного Андрія Портнова

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      Фейсбук видалив акаунт Портнова
      Фейсбук видалив акаунт Портнова / theworldnews.net

      Соціальна мережа фейсбук видалила обліковий запис Андрія Портнова – колишнього заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

      Відповідний скріншот з видаленою сторінкою Портнова опублікував ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

      Читайте також: Не зайвим буде супровід у темну пору доби, – Портнов майже відкрито погрожує журналістам

      Він з гумором підійшов до такої події і навіть зробив колаж з фотографій Портнова та Марка Цукерберга. Картинка нібито демонструє їх "протистояння".

      "Я навіть не знаю, за кого буду вболівати", – написав Золотухін.

      У коментарях юзери відзначають, що, найімовірніше, сторінку Портнова видалено серез скарги інших користувачів фейсбука.

      Чим скандальний Портнов?Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" від 2014 року, спрямовані проти Євромайдану. Після Революції Гідності втік до Росії, згодом жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".

      Зараз Портнов повернувся до України та надзвичайно активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку.

      Також він постійно влаштовує скандали з журналістами, грубо обзиває їх "помийними ямами", "опудалами" тощо.

      blog_ava
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Портнов Facebook Соцмережі Інтернет
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