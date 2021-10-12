В фейсбуке украинцы помогают полиции искать детей: как работает AMBER Alert

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Нацполицией и Facebook запустило AMBER Alert. Это система уведомлений пользователям соцсети об исчезновении детей на определенной территории.

Об этом рассказала в эфире 24 канала заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Ионан. Действенность такой программы заключается в оперативности, необходимой в поиске пропавших детей.

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Как все работает

Нацполиция посылает в Facebook информацию об исчезновении ребенка, где указывает зону и радиус поиска. В то же время соцсеть определяет пользователей, которые находятся в таких зонах и которым нужно показать это сообщение. Тогда как можно скорее запускает программу AMBER Alert.



Пример сообщения системы AMBER Alert / Фото из фейсбука Игоря Клименко

"Пользователи, которые в данный момент находятся на определенной территории – будут видеть сообщение и оперативно помогут найти ребенка, идентифицировать похитителя", – отметила заместитель Минцифры.

Репост может быть неактуальным

По словам Ионан, как только ребенка найдут, оповещения о нем AMBER Alert в Facebook прекращают действовать. В то же время в процессе поиска пользователи могут делать у себя репосты о пропавшем ребенке, и именно они остаются на страницах.

Также она добавила, что нет угрозы распространения фейковых уведомлений о пропавших детях, ведь полиция хорошо отслеживает, кто именно информирует об исчезновении ребенка. Сделать так, чтобы сообщения были похожи на AMBER Alert – очень трудно.

Что такое AMBER Alert? Программа, которая с 2015 года распространяется с помощью Facebook, но придумали эту технологию еще в 1996 году. Именно в том году в Техасе исчезла девочка по имени Эмбер и, к сожалению, ее не удалось спасти, но этот случай тогда привлек внимание общества к проблеме и к разработке такой системы уведомлений.

В Минцифры рассказали о системе AMBER Alert: смотрите видео

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