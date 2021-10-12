Про це розповіла в ефірі 24 каналу заступник міністра цифрової трансформації України Валерія Іонан. Дієвість такої програми полягає в оперативності, яка необхідна у пошуку зниклих дітей.

Цікаво В українському фейсбуці з'явиться система сповіщення про зникнення дітей AMBER Alert

Як все працює

Нацполіція надсилає у Facebook інформацію про зникнення дитини, де вказує зону і радіус пошуку. Водночас соцмережа визначає користувачів, що перебувають у таких зонах та яким потрібно показати це сповіщення. Тоді якомога швидше запускає програму AMBER Alert.



Приклад допису системи AMBER Alert / Фото з фейсбуку Ігоря Клименка

"Користувачі, які в цей момент перебувають на визначеній території – бачитимуть повідомлення й оперативно допоможуть знайти дитину, ідентифікувати викрадача", – зазначила заступник Мінцифри.

Репост може бути неактуальним

За словами Іонан, як тільки дитину знайдуть, сповіщення про неї AMBER Alert у Facebook припиняють діяти. Водночас у процесі пошуку користувачі можуть робити в себе репости про зниклу дитину, і саме вони залишаються на сторінках.

Також вона додала, що немає загрози поширенню фейкових сповіщень про зниклих дітей, адже поліція добре відстежує, хто саме інформує про зникнення дитини. Зробити так, аби повідомлення були схожі на AMBER Alert – дуже важко.

Що таке AMBER Alert? Програма, яка з 2015 року розповсюджується за допомогою Facebook, але придумали цю технологію ще в 1996 році. Саме того року в Техасі зникла дівчинка на ім'я Ембер і, на жаль, її не вдалося врятувати, але цей випадок тоді привернув увагу суспільства до проблеми та до розробки такої системи сповіщень.

У Мінцифри розповіли про систему AMBER Alert: дивіться відео

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