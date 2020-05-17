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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

Феномен Поклонской, Коломойский не здастся и ликвидация России Путиным: блоги недели

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Предательница Поклонская, Коломойский и ликвидация России Путиным
Блоги недели / Колаж 24 канала

Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем - почему технология Поклонской новая для политики, почему закон о банках не остановит Коломойского и как Путин бросил россиян на смерть.

1. Технологія Поклонської: чому всі говорять про зрадницю "няш-мяш"

поклонська гордон

Коли Наталя Поклонська тільки з'явилася на те, що можна назвати політичною сценою анексованого Криму, її кар'єру пов'язували виключно з високим покровительством, зв'язком з кримським "главою республіки" Сергієм Аксьоновим.

Хто така Наталя Поклонська?

2. Війна Коломойського проти України триває: чого чекати далі?

кломойський і приватбанк

Парламент таки випередив Верховний Суд. Закон про банки є. І "підгодовані" рішення українських судів тепер не зможуть бути приводом для повернення банку.

Більше про антиколомойський закон.

3. Уже не цар? Як Путін почав ліквідувати Росію

путін закнчив карантин і прирік на смерть росіян

Звернення Путіна 11 травня увійде в майбутні підручники як перший крок до розвалу держави.

Яка ситуація з коронавірус в Росії – найновіші дані!

4. Лукашенко проти Путіна, або Смертельні бої диктаторів

лукашенко путін

У країні, де не люди створюють собі владу, а де влада поневолює людей для себе, людина малоцінна.

Лукашенко досі не боїться коронавірус: яка ситуація в Білорусі – тут!

5. Гостинний прийом коронавірусу в Росії

путін закінчив карантин

Якраз до 75-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні здійснилася заповітна мрія Володимира Путіна – Росія увійшла до п'ятірки світових лідерів.

Читайте більше новин з Росії.

Автор: Блоги недели
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости России Новости политики Публикации Новости Беларуси Владимир Путин Игорь Коломойский Наталья Поклонская Приватбанк Александр Лукашенко
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