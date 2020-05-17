Феномен Поклонской, Коломойский не здастся и ликвидация России Путиным: блоги недели
Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем - почему технология Поклонской новая для политики, почему закон о банках не остановит Коломойского и как Путин бросил россиян на смерть.
1. Технологія Поклонської: чому всі говорять про зрадницю "няш-мяш"
Коли Наталя Поклонська тільки з'явилася на те, що можна назвати політичною сценою анексованого Криму, її кар'єру пов'язували виключно з високим покровительством, зв'язком з кримським "главою республіки" Сергієм Аксьоновим.
Хто така Наталя Поклонська?
2. Війна Коломойського проти України триває: чого чекати далі?
Парламент таки випередив Верховний Суд. Закон про банки є. І "підгодовані" рішення українських судів тепер не зможуть бути приводом для повернення банку.
Більше про антиколомойський закон.
3. Уже не цар? Як Путін почав ліквідувати Росію
Звернення Путіна 11 травня увійде в майбутні підручники як перший крок до розвалу держави.
Яка ситуація з коронавірус в Росії – найновіші дані!
4. Лукашенко проти Путіна, або Смертельні бої диктаторів
У країні, де не люди створюють собі владу, а де влада поневолює людей для себе, людина малоцінна.
Лукашенко досі не боїться коронавірус: яка ситуація в Білорусі – тут!
5. Гостинний прийом коронавірусу в Росії
Якраз до 75-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні здійснилася заповітна мрія Володимира Путіна – Росія увійшла до п'ятірки світових лідерів.
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