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Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

Феномен зрадниці Поклонської, Коломойський не здастся та ліквідація Росії Путіним: блоги тижня

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Зрадниця Поклонська, Коломойський та ліквідація Росії Путіним
Блоги тижня / Колаж 24 каналу

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому технологія Поклонської нова для політики, чому закон про банки не зупинить Коломойського та як Путін кинув росіян на смерть.

1. Технологія Поклонської: чому всі говорять про зрадницю "няш-мяш"

поклонська гордон

Коли Наталя Поклонська тільки з'явилася на те, що можна назвати політичною сценою анексованого Криму, її кар'єру пов'язували виключно з високим покровительством, зв'язком з кримським "главою республіки" Сергієм Аксьоновим.

Хто така Наталя Поклонська?

2. Війна Коломойського проти України триває: чого чекати далі?

кломойський і приватбанк

Парламент таки випередив Верховний Суд. Закон про банки є. І "підгодовані" рішення українських судів тепер не зможуть бути приводом для повернення банку.

Більше про антиколомойський закон.

3. Уже не цар? Як Путін почав ліквідувати Росію

путін закнчив карантин і прирік на смерть росіян

Звернення Путіна 11 травня увійде в майбутні підручники як перший крок до розвалу держави.

Яка ситуація з коронавірус в Росії – найновіші дані!

4. Лукашенко проти Путіна, або Смертельні бої диктаторів

лукашенко путін

У країні, де не люди створюють собі владу, а де влада поневолює людей для себе, людина малоцінна.

Лукашенко досі не боїться коронавірус: яка ситуація в Білорусі – тут!

5. Гостинний прийом коронавірусу в Росії

путін закінчив карантин

Якраз до 75-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні здійснилася заповітна мрія Володимира Путіна – Росія увійшла до п'ятірки світових лідерів.

Читайте більше новин з Росії.

Автор: Блоги тижня
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Росії Новини політики Публікації Новини Білорусі Володимир Путін Ігор Коломойський Наталія Поклонська Приватбанк Олександр Лукашенко
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