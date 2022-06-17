Кроме личности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, на стриме Гаврищак и Макарук коснутся и других тем. Зрителям будет интересно узнать об игральных картах с российскими генералами.

К теме В Украине выпустили игральные карты с российскими военными преступниками и пропагандистами

Кроме того, пресс-секретарь InformNapalm подробно расскажет, сколько стоит одеть украинского воина.

Стрим Игоря Гаврищака с Михаилом Макаруком на ютубе 24-го канала начнется 17 июня в 19:30. Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Стрим со спикером InformNapalm Михаилом Макаруком: смотрите видео



Напомним, что InformNapalm – это международное волонтерское сообщество, основанное в начале войны России в Украине в 2014 году. Цель – информировать широкую аудиторию и доносить до нее правду о действиях страны-агрессора на нашей территории. Для этого свои расследования и другие материалы активисты переводят на десятки разных языков.

Расследование InformNapalm