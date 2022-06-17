Окрім особистості головнокомандувача Збройних Сил України, на стрімі Макарук торкнеться й інших тем. Глядачам буде цікаво дізнатися про гральні карти з російськими генералами.
До теми В Україні випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями та пропагандистами
Окрім того, речник InformNapalm детально розкаже, скільки коштує одягнути українського воїна.
Стрім з Михайлом Макаруком на ютубі 24 каналу розпочнеться 17 червня о 19:30. Подивитися трансляцію можна за посиланням.
Стрім з речником InformNapalm Михайлом Макаруком: дивіться відео
Нагадаємо, що InformNapalm – це міжнародна волонтерська спільнота, що була заснована на початку війни Росії в Україні у 2014 році. Проєкт має на меті інформувати широку аудиторію та доносити до неї правду про дії країни-агресорки на нашій території. Для цього свої розслідування та інші матеріали активісти перекладають десятками різних мов.
Розслідування InformNapalm
- Нещодавно активісти ідентифікували "мародера з Polaroid", який чинив злочини в Ірпені. Він сфотографувався на фотоапарат з функцією миттєвого друку, однак не знав, що для проявлення зображення потрібно почекати. Так, він залишив своє фото "на згадку" господарям квартири, яку пограбував.
- З допомогою розвідки з відкритих джерел OSINT в InformNapalm з'ясували, що мародером є Павло Пілантов 1996-го року народження. Він мешкає у Пскові та служить у 104-му гвардійському десантно-штурмовому полку.
- Також в InformNapalm пояснювали, чому Путін обрав Рамзана Кадирова одним із головних медійних персонажів війни в Україні або ж своєї "спецоперації". Він чи не найголосніше кричав про "взяття Києва за 3 дні" та десятки разів "майже захоплений Маріуполь".
- Раніше волонтери InformNapalm знайшли дані командира 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка чинила звірства в Бучі під час окупації Київщини. Злочини російських військових жахнули увесь світ, тож важливо було ідентифікувати кожного винного. Командиром бригади нелюдів виявився підполковник Омуреков Азатбек Асанбекович з села Князе-Волконське Хабаровського району.