Попередньо окупантом на світлині виявився 26-річний Микита Третьяков. Проте у мережі сумніваються, чи саме він є тим усміхненим росіянином на фото.

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Журналісти ресурсу "Важливі історії" та волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm оприлюднили дані про іншого окупанта. Зробили це незалежно один від одного.

Що відомо про Третьякова

Розслідувачі вважають, що на світлині світлошкірий чоловік з темними очима. У Микити Третьякова з Ростова-на-Дону світліші очі. За інформацію "Важливих історій", "Вконтакте" Третьякова позначили на фото зі святкування дня народження загиблого друга. Тобто окупант був у Росії в Пермському краї та робив мурал на пам'ять про померлого від раку друга та смажив шашлики".

Журналісти також повідомили, що поспілкувались з сестрою Третьякова Поліною Казаріновою. Вона сказала, що брат не служить в армії кілька років.

Хто може бути на фото

З допомогою OSINT (розвідки з відкритих джерел) з елементами розпізнавання людей волонтери InformNapalm встановили, що на фото окупант Павло Дмитрович Пілантов. Він народився 1996 року в селі Ведмідь Новгородської області.

Пілантов є спортсменом і раніше займався академічним веслуванням. "Важливі історії" навіть дізнались, що загарбник був лауреатом премії уряду Санкт-Петербурга "За досягнення високих спортивних результатів на офіційних міжнародних та всеросійських спортивних змаганнях".

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Має борги

Сторінки окупанта в соцмережах закриті. Проте журналісти дізналися, що Пілантов мешкає у Пскові та служить 104-му гвардійському десантно-штурмовому полку. Саме загарбники з цієї частини вчиняли звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Російська служба судових рішень містить низку виконавчих проваджень щодо Павла Пілантова. Він має боргів на понад 70 тисяч рублів. Окупанта шукають пристави Псковської та Новгородської областей. Можливо, саме через гроші росіян і прийшов воювати в Україну.

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