Так, тікаючи, окупант залишив господарям фотографію свого не надто приємного фейсу, зроблену на їхній Polaroid. Про це сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

До речі Бачили вперше: окупанти на Київщині крали електрочайники без підставок

Як ідентифікували мародера

Федоров розповів, що ідентифікували окупанта за допомогою штучного інтелекту. Таким чином знайшли його сторінку у "Вконтакті". Виявилось, що росіянина звати Нікіта Третьяков, йому 26 років, він родом із Ростова-на-Дону.

"Рускомірна" ідилія на сторінці

На сторінці мародера все доволі типово для російського окупанта: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі.

Словом, рускомірна ідилія. Сьогодні кожен окупант має пам'ятати, що ми завжди спостерігаємо за ним, знаємо кожен його крок та фіксуємо всі дані,

– попередив міністр.

Він запевнив, що уникнути відповідальності за зруйноване життя українців не вдасться. Покарання для окупантів буде жорстоким, але справедливим.

Мародерство росіян в Україні

Російські загарбники на окупованих територіях масово грабують будинки місцевих жителів. Зараз це відбувається на тимчасово захоплених Запоріжжі та Херсонщині, а раніше росіяни мародерили на Київщині. Примітно, що деякі звичні для українців речі окупанти, ймовірно, бачили вперше. Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що мовиться про електрочайник, який вони крали без підставки, адже навіть не знали, як ним користуватися.

Серед останніх випадків мародерства – 18 травня пограбування приміщення Держспоживслужби у Херсонській області. Звідти винесли значну кількість техніки.

На Запоріжжі у Пологах росіяни на початку травня викрали з банкомата майже 400 тисяч гривень. Він був розміщений у магазині, який зруйнували під час обстрілу. Окупанти цим скористались та проникли туди.

Журналісти з'ясували, що за 3 місяці війни російські загарбники вже відправили додому 58 тонн краденого в українців майна. Зокрема, з міста Валуйки (Харківський напрямок) з 21 лютого по 20 травня відправили понад 15 тонн підозрілих вантажів. З Клинців, що за 60 кілометрів від українського кордону, відправили понад 13 тонн.

Дивіться більше – Наслідки мародерства у приватних будинках на Київщині: