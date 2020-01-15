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      Феномен Тигипко: сколько партий появилось в парламенте за последние годы

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      Мало кто помнит, что политическая сила Сергея Тигипко "Трудовая Украина" активизировалась исключительно перед выборами в парламент. Его волну подхватил Игорь Смешко, который появился из ниоткуда, набрал большое количество голосов, и внезапно исчез. Становится очевидным, что политические проекты в Украине появляются именно перед выборами разного ранга.

      За последние годы новые политсилы в Украине появлялись очень редко. В 2019 году было зарегистрировано только три политические партии.

      Интересно: Сколько российских изданий незаконно ввезли в Украину: статистика за 2019 год

      Это "Блок Владимира Сальдо", "Партия Черновчан" и "Демократична сокира".

      Політичні партії Политические партии, зарегистрированные в 2019 году

      В 2018 году зарегистрировали только одну партию, в 2017 – три. Урожайным стал 2015 год, тогда в Украине появилось 78 новых политсил. В 2014 году их было 36, а в 2016 – 42.

      По состоянию на 1 января 2020 года в Украине зарегистрировано 349 политических партий. Это один из самых высоких показателей в Европе.

      Політика партіїКоличество политических партий в Украине

      На последних парламентских выборах избирательные списки кандидатов выдвинула только 21 политическая сила.

      Данные: КИУ

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада
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