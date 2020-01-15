Феномен Тигипко: сколько партий появилось в парламенте за последние годы

Мало кто помнит, что политическая сила Сергея Тигипко "Трудовая Украина" активизировалась исключительно перед выборами в парламент. Его волну подхватил Игорь Смешко, который появился из ниоткуда, набрал большое количество голосов, и внезапно исчез. Становится очевидным, что политические проекты в Украине появляются именно перед выборами разного ранга.

За последние годы новые политсилы в Украине появлялись очень редко. В 2019 году было зарегистрировано только три политические партии.

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Это "Блок Владимира Сальдо", "Партия Черновчан" и "Демократична сокира".

Политические партии, зарегистрированные в 2019 году

В 2018 году зарегистрировали только одну партию, в 2017 – три. Урожайным стал 2015 год, тогда в Украине появилось 78 новых политсил. В 2014 году их было 36, а в 2016 – 42.

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине зарегистрировано 349 политических партий. Это один из самых высоких показателей в Европе.

Количество политических партий в Украине

На последних парламентских выборах избирательные списки кандидатов выдвинула только 21 политическая сила.

Данные: КИУ

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