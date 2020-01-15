Феномен Тігіпка: скільки партій з'явилося в парламенті за останні роки

Мало хто пам'ятає, що політична сила Сергія Тігіпка "Трудова Україна" активізувалася виключно перед виборами в парламент. Його хвилю підхопив Ігор Смешко, який з'явився знікуди, набрав чималу кількість голосів, і раптово зник. Стає очевидним, що політичні проєкти в Україні з'являються саме перед виборами різного рангу.

За останні роки нові політсили в Україні з'являлися дуже рідко. В 2019 році було зареєстровано лише три політичні партії.

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Це "Блок Володимира Сальдо", "Партія Чернівчан" та "Демократична сокира".



Політичні партії, зареєстровані в 2019 році

У 2018 році зареєстрували лише одну партію, в 2017 – три. Найурожайнішим став 2015 рік, тоді в Україні з'явилося 78 нових політсил. У 2014 році їх було 36, а в 2016 – 42.

Станом на 1 січня 2020 року в Україні зареєстровано 349 політичних партій. Це один із найвищих показників у Європі.



Кількість політичних партій в Україні

На останніх парламентських перегонах виборчі списки кандидатів висунула лише 21 політична сила.

Дані: КВУ

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