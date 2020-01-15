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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Феномен Тігіпка: скільки партій з'явилося в парламенті за останні роки

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      Мало хто пам'ятає, що політична сила Сергія Тігіпка "Трудова Україна" активізувалася виключно перед виборами в парламент. Його хвилю підхопив Ігор Смешко, який з'явився знікуди, набрав чималу кількість голосів, і раптово зник. Стає очевидним, що політичні проєкти в Україні з'являються саме перед виборами різного рангу.

      За останні роки нові політсили в Україні з'являлися дуже рідко. В 2019 році було зареєстровано лише три політичні партії.

      Цікаво: Скільки російських видань незаконно ввезли в Україну: статистика за 2019 рік

      Це "Блок Володимира Сальдо", "Партія Чернівчан" та "Демократична сокира". 

      Політичні партії
      Політичні партії, зареєстровані в 2019 році 

      У 2018 році зареєстрували лише одну партію, в 2017 – три. Найурожайнішим став 2015 рік, тоді в Україні з'явилося 78 нових політсил. У 2014 році їх було 36, а в 2016 – 42.

      Станом на 1 січня 2020 року в Україні зареєстровано 349 політичних партій. Це один із найвищих показників у Європі.

      Політика партії
      Кількість політичних партій в Україні

      На останніх парламентських перегонах виборчі списки кандидатів висунула лише 21 політична сила.

      Дані: КВУ

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада
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