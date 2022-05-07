Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, история с Польшей достаточно старая.

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"Они же собирались всю Украину захватить. Они когда заходили (начинали войну – 24 канал), они не планировали с Польшей или Венгрией делиться", – подчеркнул он.

Фейгин говорит, что россияне даже однажды говорили, что "давайте с Польшей договоримся и разделим Украину".

Эти разговоры возобновились из-за того, что россияне поняли, что военным путем они ничего не захватят, по крайней мере, Украину полностью… Это даже нелепо, что они волнуются за территориальную целостность Украины,

– ответил правозащитник.

По его мнению, это звучит как феноменальный абсурд, потому что, когда убивают людей и вторглись в другую страну, даже идей (чтобы забрать часть Украины – 24 канал) со стороны Польши не видно.

"У россиян не получилось захватить Украину, поэтому они решили изобразить, что они не одни агрессоры. Но это настолько мертвый тезис, что эти разговоры идут в никуда. Угрозов Украине со стороны Польши просто не существует", – добавил Фейгин.

Абсурд Кремля: последние новости

Россия уже давно "раскручивает" фейковую тему "Польша хочет захватить территорию Украины". Но 6 мая произошла беспрецедентная атака – об этом заявили сразу две "говорящие головы" Кремля – Песков и Медведев.

Кремль постоянно меняет цели своей так называемой "спецоперации" в Украине. Недавно вице-спикер Госдумы страны-агрессора Петр Толстой ляпнул, что "Россия не остановится, пока не дойдет до границ с Польшей".

На маразматическое заявление Толстого уже отреагировали в Украине. В частности, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сказал, что ССО Украины не успокоится, пока не убьет Петю Толстого. "М*даки понимают только такое", – написал он.

Ранее издание Reuters опубликовало вероятные планы Кремля по поводу празднования "Дня победы" 9 мая этого года. Путин выступит на Красной площади перед парадом военных, среди танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет, а "изюминкой" станет самолет "судного дня". Он предназначен для того, чтобы перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны.

Аналитики предполагают, что именно 9 мая Путин может открыто объявить войну Украине, чтобы начать массовую мобилизацию населения. Впрочем, правозащитник Павел Лисянский считает, что российский диктатор на это не отважится, ведь такой шаг будет свидетельствовать о проигрыше России в так называемой "спецоперации".

и потребности усилить привлечение гражданского населения, поскольку военнослужащие не смогли справиться с поставленными задачами.

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