Такое маразматическое заявление Толстой сделал в интервью итальянскому изданию La Repubblica, опубликованном 3 мая. В Украине уже отреагировали на влажные фантазии безумного российского чиновника, передает 24 канал.

Читайте также Агрессор внедряет террор на оккупированных территориях Запорожской области

Маразматическое заявление Толстого

В интервью итальянской газете вице-спикер российской Госдумы и праправнук того же российского писателя Льва Толстого заявил, что война против Украины будет продолжаться до тех пор, пока "Россия сочтет необходимым". При этом "крайние сроки", по словам чиновника, не предусмотрены, тем более до 9 мая.

Думаю, мы закончим тогда, когда дойдем до границы с Польшей,

– заявил маразматик Петр Толстой.

Чиновник в очередной раз "запел" о полной так называемой "демилитаризации" и "денацификации" Украины и уничтожении мнимой "военной угрозы для России" со стороны нашего государства. Не обошлось и без упоминания "великих нацистов" Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Реакция в Украине

На маразматическое заявление Толстого уже отреагировали в Украине. В частности, своими мыслями по этому поводу поделился спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Россия не остановится, пока не достигнет польской границы", – заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. ССО Украины не успокоится, пока не убьет Петю Толстого. М*даки понимают только такое,

– написал Братчук.

Кроме того, вице-спикеру Госдумы ответил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Еще до начала полномасштабной войны, между ним и Толстым шли конфликты и личностные словесные стычки в ПАСЕ.

Здесь закукарекал петрушка толстой, являющийся сейчас вице-спикером госдуры россии. Петрушка, иди проспись. Что-то тебе совсем плохо. Единственный путь, куда могут пойти все российские военные вместе с Путиным и остальными из вашей шоблы – на**й,

– ответил Алексей Гончаренко.

К слову, это не в первый раз, когда российские чиновники распространяют угрозы и маразматические заявления для иностранной аудитории. Например, Кремль и дальше пытается оказывать газовый шантаж на страны Запада и продолжает звенеть атомными бомбами.

Безумие Кремля: последние новости

Издание Reuters опубликовало вероятные планы Кремля по поводу празднования "Дня победы" 9 мая этого года. Путин может послать Западу предупреждение о "судном дне" во время торжеств – он выступит на Красной площади перед парадом военных, среди танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет, а "изюминкой" станет воздушный командный пункт Ил-80, который еще называют самолетом "судного дня". Он предназначен для того, чтобы перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны.

Аналитики предполагают, что именно 9 мая Путин может открыто объявить войну Украине, чтобы начать массовую мобилизацию населения. Впрочем, правозащитник Павел Лисянский считает, что российский диктатор на это не отважится, ведь такой шаг будет свидетельствовать о проигрыше России в так называемой "спецоперации" и необходимости усилить привлечение гражданского населения, поскольку военнослужащие не смогли справиться с поставленными задачами.

Не пропустите– потери врага по состоянию на 7 мая: смотрите видео