Таку маразматичну заяву Толстой зробив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, опублікованому 3 травня. В Україні вже відреагували на вологі фантазії божевільного російського чиновника, передає 24 канал.

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Маразматична заява Толстого

В інтерв'ю італійській газеті віцеспікер російської Держдуми та праправнук того самого російського письменника Льва Толстого заявив, що війна проти України триватиме доти, доки "Росія вважатиме необхідним". При цьому "крайніх термінів", за словами чиновника, не передбачено, тим паче до 9 травня.

Думаю, ми закінчимо тоді, коли дійдемо до кордону з Польщею,

– заявив маразматик Петро Толстой.

Чиновник вкотре "заспівав" про повну так звану "демілітаризацію" і "денацифікацію" України та знищення уявної "військової загрози для Росії" з боку нашої держави. Не минулось і без згадки "великих нацистів" Степана Бандери та Романа Шухевича.

Реакція в Україні

На маразматичну заяву Толстого вже відреагували в Україні. Зокрема, своїми думками з цього приводу поділився речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Росія не зупиниться, поки не досягне польського кордону", – заявив віцеспікер Держдуми Петро Толстой. ССО України не заспокоїться, поки не вб'є Петю Толстого. М*даки розуміють лише таке,

– написав Братчук.

Крім того, віцеспікеру Держдуми також відповів народний депутат України Олексій Гончаренко. Ще до початку повномасштабної війни, між ним та Толстим точились конфлікти та особистісні словесні сутички у ПАРЄ.

Тут розкукурікався петрушка толстой, який зараз є віцеспікером держдури росії. Петрушка, йди проспись. Щось тобі зовсім погано. Єдиний шлях, куди можуть піти всі російські військові разом з путіним і рештою вашої шобли – на**й,

– відповів Олексій Гончаренко.

До слова, це не вперше, коли російські чиновники поширюють погрози та маразматичні заяви для іноземної аудиторії. Так, до прикладу, Кремль й далі намагається чинити газовий шантаж на країни Заходу та продовжує брязкати атомними бомбами.

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