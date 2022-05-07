Загарбники проводять фільтраційні заходи щодо місцевих. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Таким чином вони перешкоджають евакуації людей в безпечні регіони України.
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Росіяни грабують аграріїв
Денісова розповіла, що окупанти грабують аграрні підприємства. Наприклад, вони хочуть відібрати землю у жителів селища Чернігівка.
Росіяни змушують цивільних до 8 травня заповнити форму, в якій вказано скільки землі має власник, а скільки – перебуває в оренді. Тільки після цього дають так звану "ліцензію" на обробку землі. Інакше комендант відбирає всю землю, яка не вказана у паперах окупантах.
Окупанти "вводять" свої податки
У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Їх ставлять перед вибором – якщо хочуть працювати, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Агресор каже, мовляв, витребує лише "військовий податок", а всі нові підприємці нібито платитимуть лише в громаду.
Яка ситуація в Енергодарі
В Енергодарі на ТЕЦ закінчилося вугілля. Організувати його регулярне постачання не можуть через окупацію міста.
Також у місті окупанти завершили реєстрацію містян для нібито отримання соціальних виплат, тепер реєструють підприємців. Ті, хто не прийдуть до адміністрації і не зареєструються, не матимуть змоги працювати у місті.
У Василівці сім-карти обмінюють на бензин
Житель окупованої Василівки розповів Денісовій, що російські військові в місті намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю по 15 гривень за літр.
У Дніпрорудному взагалі 2 сім-карти міняють одразу на авто. Все тому, що росіяни хочуть дзвонити один одному та додому, а телефонів і зв'язку не мають. ️
Терор та жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях це військовий злочин,
– наголосила омбудсменка.
Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини, аби врахували ці злочинні факти.
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