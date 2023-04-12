О решении суда 12 апреля сообщила Богдана Кулик – пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры. Она объявила, что одиозный митрополит будет находиться под домашним арестом.

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Митрополит (Феодосий – 24 Канал) будет находиться под домашним арестом 60 суток,

– говорится в сообщении Кулик.

Феодосию инкриминируют разжигание межконфессиональной розни, а также оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорифификации ее участников.

Первое подозрение российскому попу объявили еще в феврале 2023 года, второе – в апреле.

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