Про рішення суду 12 квітня повідомила Богдана Кулик – речниця Черкаської обласної прокуратури. Вона оголосила, що одіозний митрополит перебуватиме під домашнім арештом.

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Митрополит (Феодосій – 24 Канал) перебуватиме під домашнім арештом 60 діб,

– мовиться у повідомленні Кулик.

Феодосію інкримінують розпалювання міжконфесійної ворожнечі, а також – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.

Першу підозру проросійському попові оголосили ще у лютому 2023 року, другу – у квітні.

Суд переніс розгляд апеляції Паші "Мерседеса"