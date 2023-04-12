Мовиться про Свято-Покровську громаду села Дриглів Житомирського (Чуднівського) району та Свято-Троїцьку громаду села Великі Лісівці Житомирського (Попільнянського) району. Настоятелі обох церков відмовились переходити в ПЦУ зі своїми людьми.
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Що відомо про перехід церков на Житомирщині до ПЦУ
Єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій (в миру – Володимир Кухарчук) написав, що 10 квітня прийняв в управління їхньої єпархії представників однієї релігійної громади. Адже люди після богослужіння в храмі села Дриглів у Вербну неділю, 9 квітня 2023 року, провели загальні збори та вирішили перейти до Православної церкви України.
Був також запрошений настоятель, який відмовився підтримувати своїх парафіян у виборі, та залишилися і надалі в російській церкві, та без парафії,
– написав Паїсій.
Громада написала заяву, і їх офіційно прийняли до помісної церкви. Щодо іншої церкви, то перехід від УПЦ МП до ПЦУ відбувся 11 квітня.
"11 квітня 2023 року до помісної української церкви приєдналася Свято-Троїцька релігійна громада Московського патріархату села Великі Лісівці Житомирського (Попільнянського) району без настоятеля", – повідомив єпископ Житомирський і Овруцький.
Дві громади на Житомирщині перейшли до ПЦУ / Фото з фейсбуку Паїсія
Громади з УПЦ МП переходять в ПЦУ
- Станом на 10 квітня, згідно з даними Опендатабот, від початку 2023 року до ПЦУ перейшли 63 релігійні організації УПЦ МП.
- Попри це, в Реєстрі церков Московського патріархату досі залишається 8 505 церков, які розміщені на території України.
- Найбільше церков УПЦ МП у Хмельницькій (613), Донецькій (683) та Вінницькій (563) областях.
- Варто додати, що 11 квітня ще одна парафія УПЦ МП перейшла до ПЦУ. Мовиться про Свято-Воскресенський храм у Красилові Хмельницької області.
- Окрім того, діяльність Української православної церкви Московського патріархату заборонили в Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях. Давніше таке рішення ухвалили Львівська, Житомирська, Вінницька та Тернопільська області.