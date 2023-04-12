Мовиться про Свято-Покровську громаду села Дриглів Житомирського (Чуднівського) району та Свято-Троїцьку громаду села Великі Лісівці Житомирського (Попільнянського) району. Настоятелі обох церков відмовились переходити в ПЦУ зі своїми людьми.

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Що відомо про перехід церков на Житомирщині до ПЦУ

Єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій (в миру – Володимир Кухарчук) написав, що 10 квітня прийняв в управління їхньої єпархії представників однієї релігійної громади. Адже люди після богослужіння в храмі села Дриглів у Вербну неділю, 9 квітня 2023 року, провели загальні збори та вирішили перейти до Православної церкви України.

Був також запрошений настоятель, який відмовився підтримувати своїх парафіян у виборі, та залишилися і надалі в російській церкві, та без парафії,

– написав Паїсій.

Громада написала заяву, і їх офіційно прийняли до помісної церкви. Щодо іншої церкви, то перехід від УПЦ МП до ПЦУ відбувся 11 квітня.

"11 квітня 2023 року до помісної української церкви приєдналася Свято-Троїцька релігійна громада Московського патріархату села Великі Лісівці Житомирського (Попільнянського) району без настоятеля", – повідомив єпископ Житомирський і Овруцький.

Дві громади на Житомирщині перейшли до ПЦУ / Фото з фейсбуку Паїсія

Громади з УПЦ МП переходять в ПЦУ