Речь идет о Свято-Покровском обществе села Дрыглов Житомирского (Чудновского) района и Свято-Троицкой общине села Большие Лесовцы Житомирского (Попельнянского) района. Настоятели обеих церквей отказались переходить в ВЦУ со своими людьми.

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Что известно о переходе церквей на Житомирщине в ПЦУ

Епископ Житомирский и Овручский Паисий (в миру – Владимир Кухарчук) написал, что 10 апреля принял в управление их епархии представителей одной религиозной общины. Ведь люди после богослужения в храме села Дриглов в Вербное воскресенье, 9 апреля 2023 года, провели общее собрание и решили перейти в Православную церковь Украины.

Был также приглашен настоятель, отказавшийся поддерживать своих прихожан в выборе, и остались и дальше в российской церкви, и без прихода,

– написал Паисий.

Общество написало заявление и их официально приняли в поместную церковь. Что касается другой церкви, то переход от УПЦ МП в ПЦУ состоялся 11 апреля.

"11 апреля 2023 года к поместной украинской церкви присоединилась Свято-Троицкая религиозная община московского патриархата села Великие Лесовцы Житомирского (Попельнянского) района без настоятеля", – сообщил епископ Житомирский и Овручский.

Две общины на Житомирщине перешли в ПЦУ / Фото из фейсбука Паисия

Общины с УПЦ МП переходят в ПЦУ