Речь идет о Свято-Покровском обществе села Дрыглов Житомирского (Чудновского) района и Свято-Троицкой общине села Большие Лесовцы Житомирского (Попельнянского) района. Настоятели обеих церквей отказались переходить в ВЦУ со своими людьми.
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Что известно о переходе церквей на Житомирщине в ПЦУ
Епископ Житомирский и Овручский Паисий (в миру – Владимир Кухарчук) написал, что 10 апреля принял в управление их епархии представителей одной религиозной общины. Ведь люди после богослужения в храме села Дриглов в Вербное воскресенье, 9 апреля 2023 года, провели общее собрание и решили перейти в Православную церковь Украины.
Был также приглашен настоятель, отказавшийся поддерживать своих прихожан в выборе, и остались и дальше в российской церкви, и без прихода,
– написал Паисий.
Общество написало заявление и их официально приняли в поместную церковь. Что касается другой церкви, то переход от УПЦ МП в ПЦУ состоялся 11 апреля.
"11 апреля 2023 года к поместной украинской церкви присоединилась Свято-Троицкая религиозная община московского патриархата села Великие Лесовцы Житомирского (Попельнянского) района без настоятеля", – сообщил епископ Житомирский и Овручский.
Две общины на Житомирщине перешли в ПЦУ / Фото из фейсбука Паисия
Общины с УПЦ МП переходят в ПЦУ
- По состоянию на 10 апреля, согласно данным Опендатабот, с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации УПЦ МП.
- Несмотря на это, в Реестре церквей московского патриархата до сих пор остается 8 тысяч 505 церквей, размещенных на территории Украины.
- Больше всего церквей УПЦ МП в Хмельницкой (613), Донецкой (683) и Винницкой (563) областях.
- Стоит добавить, что 11 апреля еще один приход УПЦ МП перешел в ПЦУ. Речь идет о Свято-Воскресенском храме в Красилове Хмельницкой области.
- Кроме того, деятельность Украинской православной церкви московского патриархата запретили в Волынской, Ровенской, Хмельницкой областях. Давнее такое решение было принято Львовской, Житомирской, Винницкой и Тернопольской областями.